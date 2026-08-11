/IND vs SL : સરફરાજ ખાનની વાપસીથી કોનું કપાશે પત્તુ ? મેચ પહેલા પ્લેઈંગ-11 અંગે મોટો ખુલાસો

IND vs SL : સરફરાઝ ખાનની વાપસીથી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપ મજબૂત નજર આવી રહી છે. જોકે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે હવે જ્યારે તેને ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, તો શું સરફરાઝ ખાન પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હશે કે નહીં ? લગભગ દોઢ વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ સરફરાઝની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી થઈ છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે સરફરાઝ ખાનની વાપસી પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે અને કહ્યું છે કે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પણ સામેલ કરવો જોઈએ.
પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર બોલતા, મોહમ્મદ કૈફે જણાવ્યું હતું કે જો ભારત શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે તેની સૌથી મજબૂત પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો સરફરાઝ ખાનનું સ્થાન સુનિશ્ચિત હોવું જોઈએ. શ્રીલંકામાં બોલ નોંધપાત્ર રીતે સ્પિન થાય છે અને સરફરાઝ ખાનને સ્પિન બોલિંગ રમવામાં નિષ્ણાત માનવામાં આવે છે.
સરફરાઝ સ્પિનનો બેસ્ટ ખેલાડી
જ્યારે ભારતીય બેટ્સમેન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી દરમિયાન સ્પિનરો સામે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સરફરાઝ ખાને પોતાની સદીથી મેચમાં વાપસી કરાવી હતી. તેની પાસે સ્વીપ, રિવર્સ સ્વીપ અને બેક-ફૂટ શોટ રમવાની કુશળતા છે. કૈફના મતે, ટેસ્ટ મેચના ચોથા અને પાંચમા દિવસે જ્યારે પિચ નોંધપાત્ર રીતે ખરાબ હોય છે ત્યારે સરફરાઝ જેવો આક્રમક બેટ્સમેન એકલા હાથે મેચનું પાસું પલટી શકે છે.
ધ્રુવ જુરેલનું સ્થાન જોખમમાં !
જો સરફરાઝ નંબર 5 કે 6 પર બેટિંગ કરે છે, તો ધ્રુવ જુરેલનું ટીમમાં સ્થાન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. કૈફના મતે, જુરેલનું તાજેતરનું ટેસ્ટ ફોર્મ ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. તેણે 10 ટેસ્ટ મેચોમાં 478 રન બનાવ્યા હોવા છતાં તે તેની છેલ્લી 5-6 ઇનિંગ્સમાં મોટો સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. તે અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને સામે સસ્તામાં આઉટ થયો હતો.
કૈફ એ પણ જણાવ્યું છે કે નિર્ણય આખરે ટીમ મેનેજમેન્ટની માનસિકતા પર આધાર રાખે છે. જો તેઓ જુના ખેલાડીઓને બેક કરવાના ટ્રેન્ડ પર વળગી રહે છે, તો જુરેલને બીજી તક મળી શકે છે. જો કે, વર્તમાન ફોર્મ અને પિચની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લેતા સરફરાઝ ખાન દરેક બાબતમાં ધ્રુવ જુરેલ કરતાં આગળ હોવાનું જણાય છે.