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IND vs SL : સરફરાજ ખાનની વાપસીથી કોનું કપાશે પત્તુ ? મેચ પહેલા પ્લેઈંગ-11 અંગે મોટો ખુલાસો

IND vs SL : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટે રમાશે. બધાની નજર સરફરાઝ ખાન પર રહેશે. લાંબા વિરામ બાદ ટીમમાં વાપસી કર્યા બાદ તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 11, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:38 PM IST
IND vs SL : સરફરાજ ખાનની વાપસીથી કોનું કપાશે પત્તુ ? મેચ પહેલા પ્લેઈંગ-11 અંગે મોટો ખુલાસો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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