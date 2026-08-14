Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ કાલથી; ટીવી અને મોબાઈલ પર ક્યાં જોઈ શકાશે લાઈવ મેચ?

IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ કાલથી; ટીવી અને મોબાઈલ પર ક્યાં જોઈ શકાશે લાઈવ મેચ?

India vs Sri Lanka Test Live Streaming: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ કાલથી શરૂ થઈ રહી છે. ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો પ્રથમ ટેસ્ટ?
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:31 PM IST
IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ કાલથી; ટીવી અને મોબાઈલ પર ક્યાં જોઈ શકાશે લાઈવ મેચ?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ કાલથી; ટીવી અને મોબાઈલ પર ક્યાં જોઈ શકાશે લાઈવ
2
3
4
5