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IND vs SL : 10મી ઓવરના 5મા બોલ પર એવું તો શું થયું કે શ્રીલંકન ખેલાડીને તાત્કાલિક છોડવું પડ્યું મેદાન, જુઓ Video

India vs Sri Lanka 1st Test : ભારત સામે ગાલે ટેસ્ટના પહેલા દિવસે શ્રીલંકાના નિશાન મદુષ્કાને ઈજા થઈ હતી. શોર્ટ લેગ પર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેને કેએલ રાહુલનો એક પાવરફુલ શોટ હેલ્મેટ પર વાગ્યો હતો. જે બાદ તેને મેદાન છોડવું પડ્યું હતું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 15, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:13 PM IST
IND vs SL : 10મી ઓવરના 5મા બોલ પર એવું તો શું થયું કે શ્રીલંકન ખેલાડીને તાત્કાલિક છોડવું પડ્યું મેદાન, જુઓ Video

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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