/IND vs SL : 10મી ઓવરના 5મા બોલ પર એવું તો શું થયું કે શ્રીલંકન ખેલાડીને તાત્કાલિક છોડવું પડ્યું મેદાન, જુઓ Video

India vs Sri Lanka 1st Test : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે. કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલે ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી હતી. મેચ દરમિયાન શ્રીલંકાનો ખેલાડી નિશાન મદુષ્કા ઓપનર કેએલ રાહુલે ફટકારેલા શોટથી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.
બોલ નિશાન મદુષ્કાના હેલ્મેટ પર વાગ્યો
પ્રભાત જયસૂર્યા શ્રીલંકા તરફથી 10મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. ઓવરના પાંચમા બોલ પર કેએલ રાહુલે એક પાવરફુલ સ્વીપ શોટ રમ્યો. નિશાન મદુષ્કા શોર્ટ લેગ પર ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો હતો. તે કંઈ સમજે તે પહેલા જ આ બોલ તેના હેલ્મેટ સાથે અથડાયો હતો અને ફાઈન લેગ તરફ ગયો હતો.
KL Rahul swept hard, and the ball struck the Sri Lankan player hard. He has gone off the field and has been taken to the hospital for a medical check-up. Hope he recovers soon. 💔
A good gesture from KL Rahul, who immediately went to check on him after seeing the injury. pic.twitter.com/Fp8Bg836hs
— KLassy 🏴 (@KLassified_01) August 15, 2026
શરૂઆતમાં રાહુલ રન લેવામાં ખચકાયો, પરંતુ યશસ્વી જયસ્વાલ પહેલાથી જ પહોંચી ગયો હતો, જેના કારણે રાહુલને રન પૂરો કરવાની ફરજ પડી. રન પૂરો કર્યા પછી તરત જ કેએલ રાહુલ મદુષ્કા પાસે દોડી આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ શ્રીલંકન ટીમના ફિઝિયો મેદાન પર આવ્યા અને મદુષ્કાનો કન્કશન ટેસ્ટ કર્યો. ત્યાર બાદ મદુષ્કાને મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો. શ્રીલંકા ક્રિકેટે હજુ સુધી તેની ઈજા અંગે કોઈ માહિતી આપી નથી.
શ્રીલંકા પાસે કન્કશન સબસ્ટિટ્યુટનો વિકલ્પ
નિશાન મદુષ્કા શ્રીલંકા માટે સારી બેટિંગ કરી રહ્યો છે. તેણે વોર્મ-અપ મેચમાં ભારત સામે 66 અને 63 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે 12 ટેસ્ટમાં 622 રન બનાવ્યા છે. જો તે ફિટ ન થાય તો શ્રીલંકા પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેના માટે રિપ્લેસમેન્ટનો વિકલ્પ છે. ગરદન પર ઈજા થવાના કિસ્સામાં ક્રિકેટ મેચોમાં કન્કશન સબસ્ટિટ્યુટની મંજૂરી છે. શ્રીલંકન ટીમ નિશાન મદુષ્કાના સ્થાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બીજા બેટ્સમેનનો સમાવેશ કરી શકે છે.