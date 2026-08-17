/ગાલે ટેસ્ટ વચ્ચે અચાનક બદલાઈ ગયા અમ્પાયર, જાણો રોડ ટકરને કેમ છોડવું પડ્યું મેદાન

IND vs SL 1st Test : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ હાલમાં ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ચાલી રહી છે. મેચના બીજા દિવસે એટલે કે 16 ઓગસ્ટના રોજ મેચ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. મેચ દરમિયાન અચાનક મેદાન પર અમ્પાયર બદલાઈ ગયા હતા. બીજા દિવસના અંતિમ સેશન દરમિયાન રોડ ટકર મેદાન પર અમ્પાયરિંગ કરતા જોવા મળ્યા નહોતા અને ત્રીજા દિવસે પણ બીજા અમ્પાયરે જવાબદારી સંભાળી હતી. આ પાછળનું કારણ હવે સામે આવ્યું છે.
ગાલે ટેસ્ટ દરમિયાન અચાનક કેમ બદલાયા અમ્પાયર ?
મળતી માહિતી અનુસાર, અમ્પાયર રોડ ટકર બીમાર પડી ગયા હતા. તેથી તેઓ બીજા દિવસના છેલ્લા સેશન દરમિયાન મેદાન પર અમ્પાયરિંગ કરી શક્યા નહોતા. ત્રીજા દિવસે તેમની તબિયત ખરાબ હોવાથી, ટીવી અમ્પાયર અહસાન રઝાએ ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરની ભૂમિકા ભજવવી પડી. ગાલેમાં ત્રીજા દિવસે મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં આયોજકોએ આ ઘટનાની જાણ કરી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાના રોડ ટકર અને બાંગ્લાદેશના શર્ફુદ્દૌલા સૈકત ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટે ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આ મેચ માટે અહેસાન રઝાને થર્ડ અને ટીવી અમ્પાયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એન્ડી પાયક્રોફ્ટ મેચ રેફરી છે.
ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રન બનાવ્યા
મેચની વાત કરીએ તો ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રન બનાવ્યા. દેવદત્ત પડિકલે શાનદાર ઇનિંગ રમી 167 રન સાથે ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. વધુમાં કેએલ રાહુલે 82 રન બનાવ્યા, જ્યારે ધ્રુવ જુરેલે 51 રનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. શ્રીલંકા તરફથી પ્રભાત જયસૂર્યાએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે કેશરા નુવંતાએ 3 અને આસિથા ફર્નાન્ડોએ 2 વિકેટ લીધી.
જોકે, ભારતના કુલ 462 રનના જવાબમાં શ્રીલંકાની શરૂઆત નબળી રહી. લંચ બ્રેક સુધીમાં શ્રીલંકાની ટીમે 28 ઓવરમાં 99 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ભારતે શરૂઆતની વિકેટો લઈને મેચ પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત બનાવી છે.