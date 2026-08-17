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ગાલે ટેસ્ટ વચ્ચે અચાનક બદલાઈ ગયા અમ્પાયર, જાણો રોડ ટકરને કેમ છોડવું પડ્યું મેદાન

IND vs SL 1st Test : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી ગાલે ટેસ્ટના પહેલા બે દિવસ અમ્પાયરિંગ કરનાર રોડ ટકર ત્રીજા દિવસે મેદાનમાં ઉતર્યા નહોતા. તેથી ટીવી અમ્પાયર અહસાન રઝા ત્રીજા દિવસે રોડ ટકરની જગ્યાએ મેદાન પર અમ્પાયરિંગ માટે ઉતર્યા હતા. ત્યારે સવાલ એ છે કે રોડ ટકરને એવું શું થયું કે અમ્પાયરિંગ કરવા આવ્યા નહોતા.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 17, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:05 PM IST
ગાલે ટેસ્ટ વચ્ચે અચાનક બદલાઈ ગયા અમ્પાયર, જાણો રોડ ટકરને કેમ છોડવું પડ્યું મેદાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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