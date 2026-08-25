/શ્રીલંકાને ઇનિંગથી હારનો ખતરો, ફોલો-ઓનથી બચવા હજુ કેટલા રનની જરૂર ?

India vs Sri Lanka : શ્રીલંકાને હવે ભારત સામે ઇનિંગથી હારનો ખતરો છે. ટીમ પર ફોલોઓનનું પણ સંકટ છે. ત્રણ દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે અને ટીમ ઇન્ડિયાએ મેચ પર મજબૂત પકડ બનાવી લીધી છે. ચોથા દિવસે શ્રીલંકાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ફોલો-ઓન ટાળવાનો રહેશે. જો તેઓ તેને ટાળવામાં સફળ થાય છે, તો ભારતીય ટીમ માટે મેચ જીતવી સરળ રહેશે નહીં. તો સમયાંતરે વરસાદ પણ મેચમાં વિક્ષેપ પાડીને મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યો છે.
ભારતના 503 રન સામે શ્રીલંકા હજુ પણ 238 રન પાછળ
કોલંબોમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ રસપ્રદ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. ભારતે નવ વિકેટે 503 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ ડિક્લેર કર્યો હતો. ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં શ્રીલંકાએ પોતાના પહેલા દાવમાં 8 વિકેટે 265 રન બનાવ્યા હતા. લાહિરુ કુમારા (8) અને સોનલ દિનુષા (85) ક્રીઝ પર હતા. શ્રીલંકાની ટીમ હજુ પણ ભારતના સ્કોરથી 238 રન પાછળ છે. શ્રીલંકા માટે ભારતના કુલ સ્કોરની બરાબરી કરવી હવે શક્ય નથી, પરંતુ ફોલો-ઓનથી બચવું એ એક મહત્વપૂર્ણ ટાર્ગેટ હશે.
ફોલો-ઓનથી બચવા માટે શ્રીલંકાને 39 રનની જરૂર
ભારતે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 503 રન બનાવ્યા હોવાથી શ્રીલંકાને ફોલો-ઓન ટાળવા માટે ઓછામાં ઓછા 304 રનની જરૂર છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેમને બીજા 39 રનની જરૂર છે. શ્રીલંકાની આશા હવે સોનલ દિનુષા પર ટકેલી છે, જે 85 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો છે અને સદીની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. સોનલ દિનુષાએ શ્રેણીની પહેલી ઇનિંગમાં પણ 100 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. પરિણામે ટીમ ઇન્ડિયા તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે આઉટ કરવા માટે તત્પર રહેશે.
વરસાદ બગાડી શકે છે ટીમ ઇન્ડિયાનો ખેલ
જો કે, બે દિવસની રમત બાકી છે, વરસાદને કારણે હજુ કેટલી ઓવર ફેંકી શકાય તે અનિશ્ચિત છે. ત્રીજા દિવસની રમત સાંજે 6:15 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેવાની હતી, પરંતુ તે સાંજે 5:30 વાગ્યા પહેલા સમાપ્ત થઈ ગઈ. સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ વરસાદ શરૂ થયો અને રમત ફરી શરૂ થવાની કોઈ શક્યતા ન હોવાથી અમ્પાયરોએ ત્રીજા દિવસની રમત ત્યાં જ પુરી કરી.
જો વરસાદ પાછો આવે અને શ્રીલંકાની ટીમ ફોલો-ઓન ટાળવામાં સફળ રહે, તો ભારત કદાચ જીત મેળવી શકશે નહીં અને તેને ડ્રો કરવાની ફરજ પડી શકે છે. આ સ્થિતિમાં ચોથા દિવસનું પહેલું સેશન મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કઈ ટીમ બાજી મારે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.