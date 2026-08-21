/IND vs SL 2nd Test: ભારત સામે બીજી ટેસ્ટ માટે શ્રીલંકાએ બદલી પોતાની ટીમ, 2 નવા બેટર સામેલ

Sri Lanka squad for india test: ભારત સામે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ હાર્યા બાદ શ્રીલંકાએ બીજી મેચ માટે ટીમમાં ફેરફાર કર્યાં છે. શ્રીલંકાએ બીજી ટેસ્ટ માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી છે, જેમાં બે નવા બેટરોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ બે બેટર કામિલ મિશારા અને સહાન અરાચિગે છે, જે બીજી ટેસ્ટમાં મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે સિરીઝની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં રમાશે. મહત્વનું છે કે ભારતે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 165 રનથી જીતી હતી. હકીકતમાં દિનેશ ચાંદીમલ, જે કનકશનને કારણે બહાર થઈ ગયો હતો, તેણે આઈસીસીના નિયમો પ્રમાણે 7 દિવસ સુધી બહાર રહેવું જરૂરી છે. કુસલ મેન્ડિસ હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે બીજી ટેસ્ટમાં રમશે નહીં.
શ્રીલંકા માટે મુશ્કેલ સ્થિતિ
શ્રીલંકાના હેડ કોચ ગેરી કર્સ્ટને પુષ્ટિ કરી છે કે કુસલ મેન્ડિસ, દિનેશ ચંડીમલ અને પથુમ નિસંકા બીજી ટેસ્ટ મેચમાં રમશે નહીં, જેનાથી શ્રીલંકાનો બેટિંગ ક્રમ નબળો પડી ગયો છે. મેન્ડિસ અને નિસાંકા ઈજાને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ પણ રમી શક્યા નહોતા. આ બંને ખેલાડી બીજી ટેસ્ટ માટે પણ ફિટ થયા નથી. આ અનુભવી ખેલાડીઓની ગેરહાજરીમાં મિશારા અને અરાચિગેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
કામિલ મિશારા (Kamil Mishara Career Stats)
મહત્વનું છે કે કામિલ મિશારાએ અત્યાર સુધી કોઈ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. મિશારાએ અત્યાર સુધી શ્રીલંકા માટે 6 વનડે અને 24 ટી20 મેચ રમી છે. વનડેમાં કામિલ મિશારાએ 148 રન બનાવ્યા છે, તો ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં તેના નામે 566 રન છે. અત્યાર સુધી મિશારાએ 4 અડધી સદી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફટકારી છે.
સહાન અરાચિગે
સહાન અરાચિગેએ અત્યાર સુધી કોઈ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. અરાચિગેએ 5 વનડે અને એક આંતરરાષ્ટ્રીય ટી20 મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં અરાચિગેના નામે 85 મેચ છે અને તેણે 4365 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 9 સદી અને 27 અડધી સદી સામેલ છે.
બીજી ટેસ્ટ માટે શ્રીલંકાની ટીમ
લાહિરૂ ઉદારા, કામિલ મિશારા, પાસિંદૂ સોરિયાબંદારા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, ધનંજય ડી સિલ્વા, સહન અરાચિગે, સોનલ દિનુશા, નિરોશન ડિકવેલા, કેશરા નુવાંથા, પ્રભાત જયસૂર્યા, મિલન રત્નાયકે, લાહિરૂ કુમારા, અસિથા ફર્નાન્ડો, વિશ્વાસ ફર્નાનો.