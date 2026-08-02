/શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, જસપ્રીત બુમરાહ બહાર, આ બોલરની થશે એન્ટ્રી !

Jasprit Bumrah : શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ શ્રીલંકા સામેની આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. TOIના અહેવાલ મુજબ, બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે મૂલ્યાંકન દરમિયાન બુમરાહ સંપૂર્ણપણે ફિટ જણાતો નહોતો. તેને ડાબા ઘૂંટણમાં દુખાવો અને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થયો. મેડિકલ ટીમે જણાવ્યું કે તેને મેદાનમાં પાછા ફરવા માટે ઉતાવળ કરવી મૂર્ખામીભર્યું રહેશે અને હાલમાં તેની સંપૂર્ણ રિકવરી પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે.
એવા અહેવાલ છે કે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન બુમરાહના ડાબા ઘૂંટણમાં સમસ્યા ફરી સામે આવી હતી. ત્યારબાદ, BCCI મેડિકલ ટીમે તેને ખાસ ઇન્જેક્શન લેવાની સલાહ આપી હતી, જે તેને ગયા મહિને આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તેની રિકવરી અપેક્ષા મુજબ થઈ નહોતી. જ્યારે પ્રારંભિક યોજના કોલંબોમાં બીજી ટેસ્ટ માટે તેને સમયસર ફિટ કરાવવાની હતી, મેડિકલ ટીમ હવે કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી. બુમરાહની ગેરહાજરીમાં ભારતના પેસ આક્રમણની જવાબદારી મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને ગુર્નૂર બ્રાર પર આવશે.
બોર્ડ બુમરાહ સાથે જોખમ લેવા તૈયાર નથી
BCCIના એક સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ઉતાવળમાં વાપસી કર્યા પછી ઘણા ખેલાડીઓને અગાઉ ઇજાઓ થઈ છે. પરિણામે, જસપ્રીત બુમરાહ સાથે તે ભૂલનું પુનરાવર્તન કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, બુમરાહ જેવા ખેલાડી સાથે કોઈ જોખમ લઈ શકાય નહીં. આ વર્ષે એશિયન ગેમ્સ, ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ અને બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી જેવી મોટી ઇવેન્ટ્સ હજુ રમવાની બાકી છે. તેથી, તેની સંપૂર્ણ ફિટનેસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
આકિબ નબીને ટીમમાં સ્થાન મળશે ?
જોકે જસપ્રીત બુમરાહને ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પસંદગી સમિતિ ટૂંક સમયમાં તેના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી શકે છે. 29 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબી આ રેસમાં સૌથી આગળ હોવાનું કહેવાય છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકિબે તાજેતરમાં ઈન્ડિયા એ સાથે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને બે મેચમાં 6 વિકેટ લઈને બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. તે અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમની પ્રેક્ટિસ શિબિરનો પણ ભાગ હતો.
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ 15થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ 23થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના SSC (સિંહાલી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ) ખાતે રમાશે. આ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27નો ભાગ છે. બુમરાહની ગેરહાજરી ટીમ ઇન્ડિયા માટે મોટો આંચકો સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તેને વિદેશી પરિસ્થિતિઓમાં ટીમનો સૌથી વિશ્વસનીય ફાસ્ટ બોલર માનવામાં આવે છે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, સાઈ સુદર્શન (ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ (ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન), મોહમ્મદ સિરાજ, માનવ સુથાર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, સારાંશ જૈન અને ગુર્નૂર બ્રાર.
ભારતના શ્રીલંકા પ્રવાસનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ