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શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, જસપ્રીત બુમરાહ બહાર, આ બોલરની થશે એન્ટ્રી !

Jasprit Bumrah : શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતા વધી ગઈ છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસ અંગે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ડાબા ઘૂંટણમાં તકલીફને કારણે બુમરાહ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. BCCIની મેડિકલ ટીમ તેની સાથે કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 02, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:44 PM IST
શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, જસપ્રીત બુમરાહ બહાર, આ બોલરની થશે એન્ટ્રી !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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