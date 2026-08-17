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શ્રીલંકાએ માત્ર 90 રનમાં ગુમાવી હતી 5 વિકેટ, ભારતને દેખાઈ રહી હતી ઇનિંગ્સથી જીત, પછી KL રાહુલની એક ભૂલ અને પલટાઈ બાજી

SL vs IND : માનવ સુથારની ચાર વિકેટ અને જાડેજાની ત્રણ વિકેટની મદદથી ભારતે શ્રીલંકાને 284 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેના કારણે પ્રથમ ઇનિંગના આધારે 178 રનની લીડ મળી છે. જો કે, એક સમયે એવું લાગી રહ્યું હતું કે શ્રીલંકા 200 રન પણ નહી બનાવી શકે, કારણ કે શ્રીલંકાએ માત્ર 90 રનમાં જ 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 17, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:20 PM IST
શ્રીલંકાએ માત્ર 90 રનમાં ગુમાવી હતી 5 વિકેટ, ભારતને દેખાઈ રહી હતી ઇનિંગ્સથી જીત, પછી KL રાહુલની એક ભૂલ અને પલટાઈ બાજી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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