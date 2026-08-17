/શ્રીલંકાએ માત્ર 90 રનમાં ગુમાવી હતી 5 વિકેટ, ભારતને દેખાઈ રહી હતી ઇનિંગ્સથી જીત, પછી KL રાહુલની એક ભૂલ અને પલટાઈ બાજી

SL vs IND : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગાલેમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક બની ગઈ છે. ત્રણ દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે અને અત્યાર સુધીમાં ભારતીય ટીમનો યજમાન ટીમ પર દબદબો સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે. ભારતીય ટીમે તેના પ્રથમ દાવમાં 462 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમને શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. જો કે, મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનોના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે ટીમ 79.4 ઓવરમાં 284 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. શ્રીલંકા પ્રથમ દાવમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હોવા છતાં તેણે ભારતના શાનદાર સ્કોર સામે ફોલોઓનનો ખતરો સફળતાપૂર્વક ટાળ્યો હતો.
90 રન પર ગુમાવી દીધી હતી 5 વિકેટ
90 રન પર પાંચ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ શ્રીલંકાને ઇનિંગ્સથી હાર અને ફોલોઓનનો ખતરો હતો. જોકે, સોનલ દિનુષા અને નિરોશન ડિકવેલાએ મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું. આ જોડીએ છઠ્ઠી વિકેટ માટે 213 બોલમાં 146 રનની ઐતિહાસિક ભાગીદારી નોંધાવી હતી.
આક્રમક અભિગમ અપનાવતા ડિકવેલાએ 115 બોલમાં 80 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા ફટકાર્યા. બીજા છેડે સોનલ દિનુષાએ મજબૂત પકડ બનાવી, 168 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સાથે સદી ફટકારી. આ 146 રનની ભાગીદારીને કારણે શ્રીલંકા ખરાબ સ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યું અને ટીમનો સ્કોર 236 સુધી પહોંચાડીને ફોલોઓન ટાળવામાં પણ સફળ રહ્યું.
🚨 KL Classic fielding
-KL Rahul dropped Dickwella on 20 runs …
and now he’s gone on to score a fifty. 🫡
Always playing for the opposition , whether it’s batting or fielding. 😵💫
pic.twitter.com/iZ7OoRVuoz
— ONE7 (@17pixles) August 17, 2026
કેએલ રાહુલની આ ભૂલ પડી ભારે
શ્રીલંકાએ 90 રન પર પાંચ વિકેટ ગુમાવતા ભારતે મેચ પર મજબૂત પકડ બનાવી લીધી હતી. ભારત પાસે નીચલા ક્રમની બેટિંગ લાઇનઅપને ઝડપથી સમેટીને મેચ પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવાની શ્રેષ્ઠ તક હતી. 36મી ઓવરમાં ડિકવેલાએ સ્પિનર માનવ સુથારની બોલિંગ પર કટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ બેટની ધારને અથડાઈને સીધો કેએલ રાહુલ પાસે ગયો, જે ફર્સ્ટ સ્લિપમાં હતો, પરંતુ તે કેચ પકડી શક્યો નહીં. તે સમયે ડિકવેલા 20 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. જીવનદાન મળ્યા બાદ તેણે વધુ 60 રન બનાવ્યા અને સોનલ દિનુષા સાથે 146 રનની ભાગીદારી કરીને શ્રીલંકાને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું.
ભારતીય બોલરોનું શાનદાર પ્રદર્શન
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ નિરોશન ડિકવેલાને આઉટ કરીને મોટી પાર્ટનરશીપ તોડી. ત્યારબાદ રવિન્દ્ર જાડેજાએ સોનલ દિનુષાને LBW આઉટ કરીને તેની સદીથી વધુની ઇનિંગ્સનો અંત લાવ્યો. શ્રીલંકાના નીચલો ક્રમ વધુ સમય ટકી શક્યો નહીં અને આખી ટીમ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.