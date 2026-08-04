/IND vs SL : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે નહીં જાય સ્ટાર બેટ્સમેન ! ફિટનેસ અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ

Sai Sudharsan Fitness Update : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાની છે. આ મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા આજે એટલે કે 4 ઓગસ્ટે શ્રીલંકા રવાના થઈ રહી છે. જસપ્રીત બુમરાહ ઘૂંટણની ઈજાને કારણે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હવે, શ્રેણી પહેલા વધુ ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. સાઈ સુદર્શન ટીમ ઈન્ડિયા સાથે શ્રીલંકા જશે નહીં. અહેવાલો સૂચવે છે કે સુદર્શન સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી.
સ્ટાર બેટ્સમેન ટીમ ઈન્ડિયા સાથે શ્રીલંકા નહીં જાય!
સાઈ સુદર્શન ટીમ ઈન્ડિયામાં એક મુખ્ય બેટ્સમેન છે. BCCIએ તેને ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો, પરંતુ તે સમયે જણાવ્યું હતું કે તે શ્રીલંકા શ્રેણીમાં તેના રમવા અંગે ફિટનેસ ટેસ્ટ પર આધારિત રહેશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં હવે સુદર્શન અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ આવ્યું છે. અહેવાલ મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયા આજે શ્રીલંકા રવાના થઈ રહી છે, ત્યારે સાઈ સુદર્શન ટીમ સાથે કોલંબો જશે નહીં.
હજુ ફિટ નથી સુદર્શન
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સાઈ સુદર્શન ફરી બેટિંગ શરૂ કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ તે હજુ 100% ફિટ નથી. પરિણામે, BCCIએ આ તબક્કે તેને ટીમ સાથે કોલંબો ન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. સુદર્શન પોતાની ફિટનેસ પર કામ કરવા માટે ભારતમાં રહેશે. શ્રેણી શરૂ થવામાં 11 દિવસ બાકી છે, જો તે આગામી અઠવાડિયામાં સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવે તો તે કોલંબોમાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે જોડાઈ શકે તેવી શક્યતા છે. તેને શ્રેણીમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. શ્રીલંકાના તેના પ્રવાસ અંગે અંતિમ નિર્ણય તેની ફિટનેસ સ્થિતિના આધારે લેવામાં આવશે.
આકિબ નબીએ જસપ્રીત બુમરાહની જગ્યાએ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું
જસપ્રીત બુમરાહને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. ઘૂંટણની સમસ્યાને કારણે તેણે ત્રીજી ODI ગુમાવી હતી અને તે શ્રીલંકા શ્રેણી માટે સમયસર ફિટનેસ મેળવી શક્યો નહોતો. પરિણામે, બુમરાહને બહાર કરવામાં આવ્યો છે અને જમ્મુ-કાશ્મીરના આકિબ નબીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આકિબ છેલ્લા બે વર્ષથી રણજી ટ્રોફીમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે અને તેની મહેનત આખરે રંગ લાવી છે.