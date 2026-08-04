Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /IND vs SL : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે નહીં જાય સ્ટાર બેટ્સમેન ! ફિટનેસ અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ

IND vs SL : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે નહીં જાય સ્ટાર બેટ્સમેન ! ફિટનેસ અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ

IND vs SL : ટીમ ઈન્ડિયા આજે એટલે કે 4 ઓગસ્ટના રોજ શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે રવાના થવાની તૈયારીમાં છે. જો કે, અહેવાલો છે કે આ સ્ટાર બેટ્સમેન ટીમ સાથે મુસાફરી કરશે નહીં. તેની ફિટનેસ અંગે એક ચોંકાવનારું અપડેટ સામે આવ્યું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 04, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:26 PM IST
IND vs SL : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે નહીં જાય સ્ટાર બેટ્સમેન ! ફિટનેસ અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"હું ધારાસભ્ય છું, મારી સામે નહીં બોલવાનું", અધિકારીઓની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ પિત્તો
2
3
4
5