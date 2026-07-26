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શ્રીલંકા ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર ! એક સાથે પાંચ ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત, કેપ્ટન ગિલની વધી ચિંતા

India Test Squad : શ્રીલંકામાં 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી પહેલી ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમ 7 ઓગસ્ટથી એક વોર્મ-અપ મેચ પણ રમશે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત 28 જુલાઈએ થઈ શકે છે. જોકે, શ્રેણી પહેલા ટીમને ઘણા મોટા ઝટકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:56 PM IST
શ્રીલંકા ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર ! એક સાથે પાંચ ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત, કેપ્ટન ગિલની વધી ચિંતા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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