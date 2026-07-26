/શ્રીલંકા ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર ! એક સાથે પાંચ ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત, કેપ્ટન ગિલની વધી ચિંતા

India Test Squad : શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. શ્રેણીમાં પાંચ ભારતીય ખેલાડીઓના રમવા અંગે અનિશ્ચિતતા છે. આ પાંચમાંથી બે ખેલાડીઓ પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા છે, જ્યારે બાકીના ત્રણ ખેલાડીઓની ઉપલબ્ધતા તેમની ફિટનેસ પર નિર્ભર છે. એકસાથે ઘણા બધા ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાથી કેપ્ટન શુભમન ગિલની ચિંતા વધી ગઈ છે.
હર્ષિત રાણા અને નીતિશ રેડ્ડી બહાર
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા અને ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઇજાઓને કારણે શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ નથી. આ બે યુવા ખેલાડીઓની ગેરહાજરી ટીમ માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. રાણા અને રેડ્ડી બંને બેટ અને બોલ બંનેથી ખૂબ જ મૂલ્યવાન સાબિત થયા છે, તેમની ગેરહાજરી કેપ્ટન શુભમન ગિલ માટે નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા કરી શકે છે.
બુમરાહના રમવા અંગે અનિશ્ચિતતા
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહના રમવા અંગે પણ સંસ્પેન્સ છે. બુમરાહને 30 જુલાઈ સુધી આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, ત્યારબાદ તે બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ફિટનેસ એસેસમેન્ટમાંથી પસાર થશે. જો તેનો ફિટનેસ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે છે, તો તે ટીમમાં જોડાઈ શકે છે. જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ નહીં થાય, તો તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
સાઇ સુદર્શન રિકવરી પર
ટેસ્ટમાં ત્રીજા નંબરના બેટિંગ સ્થાન માટે દાવેદાર સાઇ સુદર્શનના રમવા પર પણ અનિશ્ચિતતા છે, આ સ્થાન અગાઉ ચેતેશ્વર પૂજારા પાસે હતું. બુમરાહની જેમ સુદર્શન હાલમાં સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને શ્રેણીમાં તેના રમવાની હજુ સુધી પુષ્ટિ થયેલ નથી. પસંદગીકારો બંને ખેલાડીઓને ટીમમાં સમાવી શકે છે, પરંતુ તેમની પસંદગી તેમની ફિટનેસ પર આધારિત છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર પહેલી ટેસ્ટ રમશે નહીં
ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થતી પહેલી ટેસ્ટ રમી શકશે નહીં. જોકે તે બીજી ટેસ્ટ માટે 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં SSC ખાતે શરૂ થઈ રહી છે, તેમાં વાપસી કરે તેવી શક્યતા છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે તેની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે.
જાડેજાની વાપસી નિશ્ચિત
જ્યારે ઈજાઓ ચિંતાનું કારણ બની છે, ત્યારે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાની ટીમમાં વાપસી લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. સ્પિન વિભાગમાં માનવ સુથારના ડેબ્યૂમાં સાત વિકેટ લીધા બાદ એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે હર્ષ દુબે પોતાનું સ્થાન જાળવી શકશે કે નહીં.