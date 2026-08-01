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છેલ્લી ઘડીએ ટીમ ઈન્ડિયાના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર, શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા બોર્ડે કરી જાહેરાત

IND vs SL Test Series 2026 : શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ 4 ઓગસ્ટે કોલંબો જવા રવાના થશે. ગાલેમાં શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:37 PM IST
છેલ્લી ઘડીએ ટીમ ઈન્ડિયાના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર, શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા બોર્ડે કરી જાહેરાત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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