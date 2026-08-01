/છેલ્લી ઘડીએ ટીમ ઈન્ડિયાના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર, શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા બોર્ડે કરી જાહેરાત

IND vs SL Test Series 2026 : શ્રીલંકાના આગામી પ્રવાસ માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના શેડ્યૂલમાં છેલ્લી ઘડીએ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં ભારત સ્થાનિક શ્રીલંકન ટીમ સામે ચાર દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમવાનું હતું, પરંતુ હવે એક દિવસ ઘટાડીને ત્રણ દિવસ કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રેક્ટિસ મેચ 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોના NCC ગ્રાઉન્ડ પર શરૂ થવાની છે. મેચનો સમયગાળો એક દિવસ ઓછો કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં ભારતીય ખેલાડીઓ માટે ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા મેચની સ્થિતિમાં પોતાને ચકાસવાની આ એકમાત્ર તક હશે.
ટીમની જાહેરાત કરતી વખતે BCCIએ જણાવ્યું હતું કે ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. જોકે, હવે એવું સામે આવ્યું છે કે BCCI અને ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ સહિત તમામ સંબંધિત પક્ષોને આ ફેરફારની જાણ કરવામાં આવી છે. આ મેચ કોલંબોમાં SSC સ્ટેડિયમ નજીક સ્થિત NCC ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.
પ્રેક્ટિસ મેચ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ
આ પ્રેક્ટિસ મેચ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શ્રીલંકાની પીચો પરંપરાગત રીતે સ્પિન બોલરોને પસંદ કરે છે. પરિણામે, બેટ્સમેનોને લાંબી ઇનિંગ્સ રમવાની અને સ્પિન સામે તેમની ટેકનિકનું પરીક્ષણ કરવાની તક મળશે, જ્યારે બોલરો આ પરિસ્થિતિઓ માટે તેમની વ્યૂહરચનાને સુધારી શકે છે. આ મેચ ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન અહીં ખેલાડીઓના પ્રદર્શનના આધારે નક્કી કરવામાં આવી શકે છે.
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 15થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલેના ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ 23થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના SSC ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ ટેસ્ટ શ્રેણી ફક્ત દ્વિપક્ષીય સ્પર્ધા નથી પણ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 ચક્રનો પણ એક ભાગ છે. તેથી દરેક મેચ અને દરેક પોઈન્ટ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ભારતીય ટીમ વર્તમાન WTC ચક્રમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે શ્રીલંકા મૂલ્યવાન પોઈન્ટ મેળવવા માટે ઘરેલું પરિસ્થિતિઓનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરશે. ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચમાં ફક્ત ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેન પર જ નહીં પરંતુ સ્પિન બોલરોના પ્રદર્શન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. આ મેચ મોટાભાગે જાહેર કરશે કે કયા ખેલાડીઓ શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિઓમાં શ્રેષ્ઠ અનુકૂલન કરે છે.
સાઈ સુદર્શન વિશે સારા સમાચાર
સાઈ સુદર્શનની ફિટનેસ અંગે ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર છે. ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેની પસંદગી સંપૂર્ણપણે તેની ફિટનેસ પર આધારિત માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ તે હવે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. આ બેટ્સમેન તેના અંગૂઠામાં ઈજાનો સામનો કરી રહ્યો હતો અને બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે પુનર્વસનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, સુદર્શને હવે બેટિંગ પ્રેક્ટિસ ફરી શરૂ કરી દીધી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટને આશા છે કે શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ રવાના થાય તે પહેલાં તે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જશે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, સાઈ સુદર્શન (ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર અને સારાંશ જૈન.
ભારતના શ્રીલંકા પ્રવાસનું શેડ્યૂલ