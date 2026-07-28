/કેપ્ટન સહિત આ 3 ખેલાડીઓની ફરી અવગણના, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ના મળ્યું ટીમમાં સ્થાન, શું પૂરી થઈ ટેસ્ટ કારકિર્દી ?

Indian Test Team : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. BCCIએ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ જાહેર કરr છે, જેમાં જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જાડેજાને ODI ટીમમાં સામેલ ન કરવામાં આવતા ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી પણ સમાપ્ત થઈ શકે છે. જોકે, ટીમમાં તેની વાપસી પુષ્ટિ કરે છે કે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે. તેમ છતાં શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે કેટલાક ખેલાડીઓની ફરી એકવાર અવગણના કરવામાં આવી છે અને એવું લાગે છે કે તેમની ટેસ્ટ કારકિર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
આ ત્રણ ખેલાડીઓની ફરી અવગણના
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે જાહેર કરવામાં આવેલી ટીમમાં ફરી એકવાર T20 ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર, અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી અને સરફરાઝ ખાનની અવગણના કરવામાં આવી છે.
ભારતીય ટીમમાંથી કેપ્ટનનું જ પત્તુ કપાયું !
T20 અને વનડેમાં ભારતીય ટીમના મુખ્ય ખેલાડી શ્રેયસ ઐયરની પણ અવગણના કરવામાં આવી છે, T20 ટીમનો કેપ્ટન છે અને સારો રેકોર્ડ હોવા છતાં તેને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તકો આપવામાં આવી રહી નથી. ઈજાઓ તેના માટે વારંવાર આવતી સમસ્યા રહી છે, જેના કારણે પસંદગીકારો તેને મુખ્યત્વે મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં રમાડવા માંગે છે. એવું લાગે છે કે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી પણ લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
સરફરાઝ ખાનની પણ ટીમમાંથી બાદબાકી
સરફરાઝ ખાન ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત રન બનાવી રહ્યો છે અને ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ટીમને એક મજબૂત મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનની જરૂર હતી, છતાં તેને ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી, જે સૂચવે છે કે ટીમમાં વાપસી હવે તેના માટે અશક્ય છે.
શમીની ફરી એકવાર અવગણના
પસંદગીકારો દ્વારા ફરી એકવાર મોહમ્મદ શમીની અવગણના કરવામાં આવી છે. મોહમ્મદ શમીએ પોતાની ફિટનેસથી લઈને ફોર્મ સુધી બધું જ સાબિત કર્યું છે, છતાં પસંદગીકારો તેને અવગણી રહ્યા છે. તેને ફરી એકવાર ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. જસપ્રીત બુમરાહના રમવા અંગે ફિટનેસ ટેસ્ટ પર આધારિત છે, ત્યારે જો શમીને તક આપવામાં આવી હોત તો તે ભારત માટે કિંમતી સાબિત થઈ શકે છે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન*, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ*, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુર્નૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન.
ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. આ મેચ ગાલેમાં રમાશે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, જે કોલંબોમાં રમાશે.