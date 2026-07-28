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કેપ્ટન સહિત આ 3 ખેલાડીઓની ફરી અવગણના, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ના મળ્યું ટીમમાં સ્થાન, શું પૂરી થઈ ટેસ્ટ કારકિર્દી ?

Indian Test Team : શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ફરી એકવાર પસંદગીકારો દ્વારા કેટલાક મોટા નામોની અવગણના કરવામાં આવી છે. એવું લાગે છે કે તેમની ટેસ્ટ કારકિર્દી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, ત્યારે આ ખેલાડી કોણ છે, તેના પર એક નજર કરીએ. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:54 PM IST
કેપ્ટન સહિત આ 3 ખેલાડીઓની ફરી અવગણના, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ના મળ્યું ટીમમાં સ્થાન, શું પૂરી થઈ ટેસ્ટ કારકિર્દી ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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