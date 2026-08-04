/શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયા 4 નવા ખેલાડી ! નિભાવશે ખાસ જવાબદારી

IND vs SL Test Series : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી શરૂ થવાની છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના સંદર્ભમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી છે. ટીમ ઈન્ડિયાને કોઈપણ કિંમતે 2-0થી શ્રેણી જીતવી જ પડશે. ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને હરાવવા માટે એક ચોક્કસ યોજના બનાવી છે. ટીમ ઈન્ડિયા 15 સભ્યોની ટીમ સાથે શ્રીલંકાના પ્રવાસે જશે. જોકે, ચાર નવા નેટ બોલરોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમને એક ખાસ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ પર ટીમ ઈન્ડિયા સાથે ચાર સ્પિનર
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ચાર નેટ બોલરોને સાથે લઈ જઈ રહી છે. જ્યારે અગાઉ એવા અહેવાલો હતા કે હર્ષ દુબે અને તનુષ કોટિયન ટીમમાં જોડાશે, ત્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટે બેને બદલે ચાર નેટ બોલરો લેવાનો નિર્ણય લીધો. ડાબોડી સ્પિનર હર્ષ દુબે અને ઓફ સ્પિનર તનુષ કોટિયન ઉપરાંત લેગ-સ્પિનર વિપ્રજ નિગમ અને સ્પિનર શિવાંગ કુમાર પણ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે શ્રીલંકાના પ્રવાસે જશે. આ ચારેય ટીમને નેટ બોલર તરીકે મદદ કરશે.
ચાર નેટ બોલરની જરૂર કેમ પડી ?
ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં પહેલાથી જ ચાર સ્પિનરો શામેલ છે, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર અને સારાંશ જૈન. હવે ટીમ મેનેજમેન્ટે નેટ સેશન માટે ચાર વધારાના સ્પિનરો પસંદ કર્યા છે. ભારત પાસે પ્રેક્ટિસ માટે કુલ આઠ સ્પિનર ઉપલબ્ધ રહેશે. તેની પાછળ એક મહત્વપૂર્ણ કારણ છે, શ્રીલંકાની પીચો સ્પિન બોલરોને મદદ કરે છે.
ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં ભારતની હાર સ્પિન બોલિંગ સામે નબળા પ્રદર્શનને કારણે થઈ હતી. સ્પિન સામે ભારતીય ટીમની બેટિંગ ખરાબ રહી છે. ગૌતમ ગંભીર અને ટીમ મેનેજમેન્ટ ઇચ્છતા નથી કે શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન પણ સ્પિનરો ભારત માટે સમસ્યા બને. એટલા માટે જ મેનેજમેન્ટે શ્રીલંકા પ્રવાસ પર દરેક પ્રકારના એક સ્પિનરને નેટ બોલર તરીકે લેવાનું નક્કી કર્યું છે.
15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે ટેસ્ટ શ્રેણી
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 15થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલેમાં રમાશે. ત્યારબાદ, બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ 23થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના SSC ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. બંને મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન*, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન અને આકીબ નબી.