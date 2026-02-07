IND vs USA: ભારતની જીત સાથે શરૂઆત, અમેરિકાને 29 રને હરાવ્યું, સૂર્યાના અણનમ 84
ICC T20 World Cup 2026: મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારતે ટી20 વિશ્વકપમાં પ્રથમ મેચમાં ભારતે શાનદાર જીત મેળવી છે. ભારતે પ્રથમ મેચમાં અમેરિકાને હરાવ્યું છે. આ જીતનો હીરો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ રહ્યો હતો.
IND vs USA: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપમાં જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. ભારતે પ્રથમ મેચમાં અમેરિકાને 29 રને પરાજય આપ્યો છે. આ જીત સાથે ભારતે પોઈન્ટ ટેબલમાં ખાતું ખોલાવી લીધું છે. ભારતની આ જીતનો હીરો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ રહ્યો હતો. એક સમયે ભારતે 77 રનમાં છ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારે સૂર્યકુમારે અણનમ 84 રન ફટકારી ભારતનો સ્કોર 160ને પાર પહોંચાડ્યો હતો.
અમેરિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતે 20 ઓવરમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમારના 84 રનની મદદથી 20 9 વિકેટે 161 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં અમેરિકાની ટીમ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 132 રન બનાવી શકી હતી.
બેટિંગમાં ભારતનો ધબડકો
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. અભિષેક શર્મા (0) રન બનાવી આઉટ થયો હતો. ઈશાન કિશન 16 અને તિલક વર્મા 25 રરન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. શિવમ દુબે ઝીરો અને રિંકુ સિંહ 6 રન બનાવી આઉટ થયા હતા. હાર્દિક પંડ્યા પણ 5 રન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.
કેપ્ટન સૂર્યાની શાનદાર ઈનિંગ
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 49 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સ સાથે અણનમ 84 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી એકમાત્ર સૂર્યાએ શાનદાર ઈનિંગ રમી ટીમનો સ્કોર 160 સુધી પહોંચાડ્યો હતો. આ સિવાય અંતમાં અક્ષર પટેલે 11 બોલમાં 14 રન કર્યા હતા.
