Prev
Next

શું છે કેએલ રાહુલના નવા સેલિબ્રેશનનું રાજ? આથિયા શેટ્ટીએ 5 શબ્દોમાં વ્યક્ત કરો પ્રેમ, જુઓ Video

KL Rahul New Celebration: ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન કેએલ રાહુલે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં શાનદાર સદી ફટકારી છે. આ સદી તેમના માટે લાગણીઓથી ભરેલી રહી. તેમણે 9 વર્ષ પછી હોમગ્રાઉન્ડ પર સદી ફટકારી છે. છેલ્લી વખત તેઓ 2016માં ત્રણ આંકડા સુધી પહોંચ્યો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:23 PM IST

Trending Photos

શું છે કેએલ રાહુલના નવા સેલિબ્રેશનનું રાજ? આથિયા શેટ્ટીએ 5 શબ્દોમાં વ્યક્ત કરો પ્રેમ, જુઓ Video

KL Rahul New Celebration: ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન કેએલ રાહુલે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં શાનદાર સદી ફટકારી છે. આ સદી તેમના માટે ભાવનાઓથી ભરેલી રહી. તેમણે 9 વર્ષ પછી હોમગ્રાઉન્ડ પર સદી ફટકારી છે. છેલ્લી વખત રાહુલ 2016માં ત્રણ આંકડા સુધી પહોંચ્યો હતો. રાહુલના નામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં હવે 11 સદી થઈ ચુકી છે અને તેમાંથી 9 સદી વિદેશમાં ફટકારી છે. ભારતીય ઓપનરે આ ખાસ ક્ષણની ઉજવણી એક ખાસ સમારોહ સાથે કરી.

રાહુલનું નવું સેલિબ્રેશન
આ સીમાચિહ્ન રાહુલ માટે ખૂબ જ વ્યક્તિગત મહત્વ ધરાવે છે. રાહુલે છેલ્લી વખત 2016માં ભારતમાં સદી ફટકારી હતી. તે પણ ચેન્નાઈ ટેસ્ટમાં જે કરુણ નાયરની ત્રેવડી સદી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. આ વખતે તેમના સેલિબ્રેશનમાં એક અલગ કહાની પણ હતી. તેમણે બેટ ઉંચુ કરીને અને તેના હેલ્મેટ પરના ઇન્ડિયા બેજને ચુંબન કર્યા પછી, તેમણે એક સ્પર્શી નવો ઈશારો ઉમેર્યો: રાહુલે તેની આંગળીઓ તેના મોંમાં રાખી.

Add Zee News as a Preferred Source

Catch the LIVE action ➡ https://t.co/JFWO3nYmj8#INDvWI 1st Test, Day 2 👉 LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/zbeFhZqUcd

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 3, 2025

પુત્રીને કરી સમર્પિત
રાહુલનો આ સેલિબ્રેશન તેમની નાની પુત્રી અવારાહ માટે એક ખાસ સમર્પણ હતું. અવારાહનો જન્મ આ વર્ષે માર્ચમાં થયો હતો. રાહુલની પત્ની આથિયા શેટ્ટીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પાંચ શબ્દોમાં ઉજવણીની કહાની સ્પષ્ટ કરી. ભારતીય ઓપનના ઉજવણીની વીડિયો શેર કરતા અથિયા શેટ્ટીએ ઇમોજીસ સાથે લખ્યું કે, "તેમના સર્વશ્રેષ્ઠ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ (The best for his best)." આથિયા ના આ નાનું પરંતુ ઈમોશનલ મેસેજને તે ક્ષણની ભાવનાને કેદ કરી લીધી.

fallback

2023માં થયા હતા લગ્ન
રાહુલ અને આથિયાના લગ્ન જાન્યુઆરી 2023માં થયા હતા. બન્નેએ પોતાની અંગત ક્ષણોને ખાનગી રાખી છે, પરંતુ પિતા બન્યા બાદ રાહુલનો પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ સામે આવી જ ગયો. રાહુલે 197 બોલમાં 100 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. રાહુલે તેની ઇનિંગમાં 12 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જોમેલ વોરિકનના બોલ પર જસ્ટિન ગ્રીવ્સે તેનો કેચ પકડ્યો હતો. તે તેની સદીને મોટી સદીમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો ન હતો, પરંતુ રાહુલની ઇનિંગે ભારતને પહેલાથી જ નિયંત્રણમાં લઈ લીધું હતું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
KL RahulAthiya ShettyKL Rahul New Celebrationકેએલ રાહુલકેએલ રાહુલની સદી

Trending news