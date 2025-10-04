Prev
IND vs WI : 93 વર્ષના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં ફક્ત બીજી વખત...જાડેજાએ બનાવ્યો એક શાનદાર રેકોર્ડ

India vs West Indies 1st Test : ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન ઇતિહાસ રચ્યો. ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક નોંધપાત્ર રેકોર્ડ બનાવ્યો. ભારતના 93 વર્ષના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ ફક્ત બીજી વખત જોવા મળી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:24 AM IST

India vs West Indies 1st Test : ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાની છઠ્ઠી ટેસ્ટ સદી ફટકારી, 176 બોલમાં 104 રન બનાવ્યા. રવિન્દ્ર જાડેજાએ 59.09ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે જ જાડેજાએ એક અનોખી સિદ્ધિ નોંધાવી છે, જે ભારતના 93 વર્ષના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં ફક્ત બીજી વખત જોવા મળી છે. 

જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો

રવીન્દ્ર જાડેજા 104 રન બનાવીને નોટ આઉટ રહ્યો હતો. રવિન્દ્ર જાડેજાનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર 175 રન છે. તેની છઠ્ઠી ટેસ્ટ સદી દરમિયાન રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે ભારતના 93 વર્ષના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં ફક્ત બીજી વખત બની છે. રવિન્દ્ર જાડેજાએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આ ટેસ્ટ મેચમાં અત્યાર સુધી પોતાની ઇનિંગ્સમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજાએ આ પાંચેય છગ્ગા વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ડાબોડી સ્પિનર જોમેલ વોરિકન સામે ફટકાર્યા હતા.

ભારતના 93 વર્ષના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં આ ફક્ત બીજી વખત બન્યું છે જ્યારે કોઈ ભારતીય બેટ્સમેને એક જ બોલર સામે એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા હોય. રવિન્દ્ર જાડેજા પહેલા આ સિદ્ધિ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ હાંસલ કરી હતી. ધોનીએ 2006માં સેન્ટ જોન્સમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ભૂતપૂર્વ કેરેબિયન ડાબોડી સ્પિનર ડેવ મોહમ્મદ સામે એક ઇનિંગમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 

 

Ravindra Jadeja's celebration says it all 💯

— BCCI (@BCCI) October 3, 2025

ભારતની જીત નિશ્ચિત

ટીમ ઈન્ડિયાએ અમદાવાદમાં ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે. અમદાવાદમાં ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતનું પલડું ભારે છે. ભારતીય બોલરોએ આ ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 162 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. ત્યારબાદ ટીમ ઇન્ડિયાએ 128 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 448 રન બનાવ્યા. ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પર 286 રનની લીડ મેળવ્યા બાદ દાવ ડિક્લેર કર્યો હતો. તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનો બીજી ઈનિંગમાં પણ નિષ્ફળ રહ્યા છે. આ સમાચાર લખાય છે, ત્યાં સુધીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ફક્ત 49 રનમાં જ 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. તેથી આ મેચમાં ભારતની જીત નિશ્ચિત છે. 

