IND vs WI: ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ઈડન ગાર્ડનમાં આરપારની લડાઈ, જાણો T20 વર્લ્ડ કપમાં કોનું પલ્લું છે ભારે?

IND vs WI T20 World Cup: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે આવતીકાલે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સમાં આરપારની ટક્કર થશે. આ મેચ બન્ને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ આ મેચ જીતનારી ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના સેમીફાઈનલમાં પહોંચશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આ બન્ને ટીમો કેટલી વખત આમને-સામને આવી છે અને આ મેચોમાં કોને જીત મળી હતી? ચાલો ટુર્નામેન્ટના હેન્ડ-ટુ-હેડ પરિણામો પર એક નજર કરીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:43 PM IST
  • સેમીફાઈનલની ટિકિટ માટે ભારત અને વિન્ડીઝ વચ્ચે આરપારની લડાઈ!
  • ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપમાં આમને-સામનેનો ઈતિહાસ
  • T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમોના અત્યાર સુધીના પરિણામો

IND vs WI: ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ઈડન ગાર્ડનમાં આરપારની લડાઈ, જાણો T20 વર્લ્ડ કપમાં કોનું પલ્લું છે ભારે?

IND vs WI T20 World Cup: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે એક સામાન્ય ખાસિયત છે કે, બન્ને બે વખત T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન છે. તેમની વચ્ચે 1 માર્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે. જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. 'મેન ઇન બ્લુ' અને 'મરૂન આર્મી' ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં ચાર વખત આમને-સામને આવી ચૂક્યા છે. ચાલો દરેક હેડ-ટુ-હેડ મેચના પરિણામો જોઈએ.

T20 વર્લ્ડ કપ 2009
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પહેલી વખત T20 વર્લ્ડ કપ મેચ 2009માં ઈંગ્લેન્ડમાં રમાઈ હતી. આ મેચ ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર સુપર 8 સ્ટેજમાં રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 153/7 રન બનાવ્યા હતા. જો કે, કેરેબિયન ટીમે આરામથી ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો અને 19.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને ટાર્ગેટ હાંસિલ કરી લીધો હતો. આ હારથી ટુર્નામેન્ટમાં ભારતની આગળ વધવાની સંભાવનાઓ પર ભારે નુકસાન પહોંચ્યું.

T20 વર્લ્ડ કપ 2010
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દ્વારા આયોજિત 2010ના T20 વર્લ્ડ કપના સુપર 8માં બન્ને ટીમો ફરી એકવાર આમને-સામને આવી હતી. આ વખતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા કેરેબિયન ટીમે મધ્યમ ક્રમના મજબૂત યોગદાનને કારણે 169/9નો મુશ્કેલ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ટોપના ક્રમના પ્રયાસો છતાં, ભારતે જવાબમાં સંઘર્ષ કર્યો. શાનદાર બોલિંગ અને નિયમિત વિકેટો પડવાથી ભારત 155/9 પર પહોંચી ગયું, જેના પરિણામે 14 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હાર ફરી એકવાર ટુર્નામેન્ટ સ્ટેન્ડિંગમાં ભારત માટે મોંઘી સાબિત થઈ.

T20 વર્લ્ડ કપ 2014
2014ના T20 વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચમાં ભારતે બાંગ્લાદેશના મીરપુરમાં કમાલ કરી દીધી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 129 રન જ બનાવી શક્યું હતું. ભારતે આત્મવિશ્વાસપૂર્વક આ નાના સ્કોરનો પીછો કર્યો અને પાંચ બોલ બાકી રહેતા 130/2 સુધી પહોંચી ગયું. વિરાટ કોહલીની શાનદાર ઇનિંગ્સના કારણે ભારત સાત વિકેટથી આરામદાયક વિજય મેળવ્યો.

T20 વર્લ્ડ કપ 2016
આ બન્ને ટીમો વચ્ચેનો સૌથી રોમાંચક મેચ 2016ના T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં રમાયો હતો. કોહલીના અણનમ 89 રનની મદદથી ભારતે 192/2નો શાનદાર સ્કોર બનાવ્યો હતો. જો કે, લેન્ડલ સિમન્સ અને આન્દ્રે રસેલના નેતૃત્વમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે શાનદાર ચેજ કર્યો. વિન્ડીઝે 7 વિકેટથી જીત મેળવી અને પછી ફાઇનલમાં પોતાનો બીજો T20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો હતો.

T20 વર્લ્ડ કપમાં IND vs WI પરિણામો
2009 - વેસ્ટ ઈન્ડિઝની 7 વિકેટથી જીત - લોર્ડ્સ, લંડન 
2010 - વેસ્ટ ઈન્ડિઝની 14 રનથી જીત - બ્રિજટાઉન
2014 - ભારતની 7 વિકેટથી જીત - મીરપુર, બાંગ્લાદેશ 
2016 - વેસ્ટ ઈન્ડિઝની 7 વિકેટથી જીતય - વાનખેડે સ્ટેડિયમ, મુંબઈ

IND vs WI T20 World CupIndia vs West Indies Head to Headt20 world cup 2026ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝT20 વર્લ્ડ કપ આંકડા

