અમદાવાદ ટેસ્ટમાં ભારતની મોટી જીત, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ત્રણ દિવસમાં જ ઘૂંટણીયે, જાડેજાનું ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન
IND vs WI 1st Test : ભારતે પહેલી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી હરાવ્યું. રવિન્દ્ર જાડેજાએ સદી ફટકાર્યા બાદ 4 વિકેટ પણ લીધી. તે ભારતની જીતનો હીરો સાબિત થયો.
IND vs WI 1st Test : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમે એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ભારત માટે રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું. તેણે બીજી ઇનિંગમાં સદી ફટકારી અને ચાર વિકેટ પણ લીધી.
આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 5 વિકેટે 448 રન બનાવીને પોતાનો પહેલો દાવ ડિક્લેર જાહેર કર્યો હતો. ભારતીય ટીમે પોતાની પહેલી ઇનિંગ્સના આધારે 286 રનની લીડ મેળવી હતી. આ દરમિયાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પોતાની પહેલી ઇનિંગ્સમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. તો બીજી ઈનિંગમાં પણ 146 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી.
એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી જીત
શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયાએ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે ટીમ ઇન્ડિયાએ 1-0ની લીડ મેળવી. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર વેસ્ટ ઇન્ડીઝ બે સેશનમાં ફક્ત 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. મોહમ્મદ સિરાજે ચાર વિકેટ અને જસપ્રીત બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી.
બેટિંગ કરવા આવતા ટીમ ઇન્ડિયાએ પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 448 રન બનાવીને પોતાનો દાવ ડિક્લેર કર્યો, જેનાથી 286 રનની લીડ મળી. ભારત માટે કેએલ રાહુલ, ધ્રુવ જુરેલ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ સદી ફટકારી. જાડેજા અંત સુધી અણનમ રહ્યો, જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલે અડધી સદી ફટકારી. ત્રીજા દિવસની રમત શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતે પોતાની ઇનિંગ્સ ડિક્લેર કરી, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે તેમનો મેચ ચોથા દિવસ સુધી લંબાવવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો. બોલરોએ આ વાત સાબિત કરી. ભારતે ફરી એકવાર વેસ્ટ ઇન્ડીઝને બે સેશનમાં 146 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને મેચ એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી જીતી લીધી. જાડેજાએ ચાર વિકેટ લીધી જ્યારે સિરાજે ત્રણ વિકેટ લીધી.
