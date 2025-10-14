Prev
IND vs WI : ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો કર્યો વ્હાઇટવોશ, ટેસ્ટ સિરીઝ 2-0થી જીતી

IND vs WI : દિલ્હી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે હરાવીને ભારતે સિરીઝ 2-0થી જીતી લીધી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેનોએ બીજા દાવમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે મેચ પાંચમા દિવસે ગઈ. જો કે ભારતે આસાનીથી આ મેચ જીતી લીધી.

IND vs WI : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમે સાત વિકેટથી જીત મેળવી હતી. 121 રનનો ટાર્ગેટ ટીમે પાંચમા દિવસના પહેલા સેશનમાં જ મેળવી લીધો હતો. કુલદીપ યાદવ અને યશસ્વી જયસ્વાલે ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. કુલદીપે મેચમાં કુલ આઠ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે યશસ્વીએ સદી (175 રન) ફટકારી હતી.

આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 2-0થી ક્લીન સ્વીપ કરી દીધું હતું. દિલ્હી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે તેની બીજી ઇનિંગમાં 390 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની પહેલી ઇનિંગ 518/5 પર ડિકલેર કરી હતી, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે તેની પહેલી ઇનિંગમાં 248 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે તેની પહેલી ઇનિંગના આધારે 270 રનની લીડ મેળવી હતી અને ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું હતું.

ભારતીય ટીમે અમદાવાદમાં શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટમાં એક ઇનિંગ અને 140 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. આ ભારતનો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સતત 10મો ટેસ્ટ શ્રેણી વિજય છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે છેલ્લે 2002માં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી (2-1)માં ભારતને હરાવ્યું હતું. ત્યારથી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારત સામે એક પણ ટેસ્ટ મેચ જીતી નથી.

