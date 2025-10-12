Prev
ટીમ ઈન્ડિયા સાથે થયો 'અન્યાય', અમ્પાયરના નિર્ણયથી વિવાદ, OUTને આપ્યો નોટ આઉટ ?

Umpire Decision Controversy : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ ચાલી રહી છે. મેચના ત્રીજા દિવસે અમ્પાયરનો એક વિવાદાસ્પદ નિર્ણય સામે આવ્યો છે. અમ્પાયરે કેમ્પબેલને આઉટ આપ્યો હતો, પરંતુ રિવ્યૂ પછી તેને નોટ આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. થર્ડ અમ્પાયરના આ નિર્ણય પર વિવાદ સર્જાયો છે. 

Oct 12, 2025

Umpire Decision Controversy : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે દિલ્હીમાં બીજી ટેસ્ટ ચાલી રહી છે. ત્રીજા દિવસે અમ્પાયરનો એક નિર્ણય ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદરની બોલિંગ પર જોન કેમ્પબેલને આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ કેમ્પબેલે રિવ્યુ લીધો. એવું લાગે છે કે રિવ્યૂ દરમિયાન અમ્પાયરે મોટી ભૂલ કરી હતી, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ થયો હતો. 

ટીમ ઈન્ડિયા સાથે થયો 'અન્યાય'

લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે અન્યાય થયો છે, કારણ કે કેમ્પબેલ આઉટ હોવા છતાં તેને નોટ આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો. વોશિંગ્ટન સુંદરની બોલિંગ પર કેમ્પબેલને LBW આઉટ આપવામાં આવ્યો અને તેણે રિવ્યૂ લીધો. આ દરમિયાન થર્ડ અમ્પાયરે તપાસ કરી કે બોલ બેટને લાગ્યો છે કે નહીં. અલ્ટ્રા એજ પર સ્પાઇક દેખાઈ અને અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યા. જો કે, સ્પાઇક વખતે બેટ પણ જમીનને સ્પર્શ્યું હતું તેના પર અમ્પાયરે ધ્યાન આપ્યું નહીં. નોટ આઉટ આપ્યા પછી કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝની વાપસી

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજા દાવમાં 35 રનમાં ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા જીતી જાય તેવું લાગી રહ્યું હતું, પરંતુ જોન કેમ્પબેલ અને શાઈ હોપની શાનદાર પાર્ટનરશિરની મદદથી ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 2 વિકેટ ગુમાવીને 173 રન બનાવી લીધા છે.કેમ્પબેલ સદીની નજીક છે અને 87 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો છે. તો હોપે 66 રન બનાવ્યા છે. તેમની 138 રનની ભાગીદારીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને મેચમાં પાછું લાવ્યું છે, જો કે તેમને હાર ટાળવા માટે હજુ 97 રનની જરૂર છે.

