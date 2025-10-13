Prev
IND vs WI: ભારતની ધરતી પર 25 વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું આવું, ગિલ અને ગંભીર જરૂર થયા હશે હેરાન!

India Vs West Indies: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટમાં જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને જેડન સીલ્સે 79 રનની ભાગીદારી કરી. ભારતીય ધરતી પર આ ચોથી સૌથી મોટી ભાગીદારી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:15 PM IST

IND vs WI: ભારતની ધરતી પર 25 વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું આવું, ગિલ અને ગંભીર જરૂર થયા હશે હેરાન!

India Vs West Indies: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને જેડન સીલ્સે બીજી ટેસ્ટની બીજી ઇનિંગમાં ભારતને છેલ્લી વિકેટ માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં આ જોડીએ દસમી વિકેટ માટે 79 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને ચોક્કસ આશ્ચર્ય થયું. 

સીલ્સે 67 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા

હકીકતમાં, 25 વર્ષમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારતીય ધરતી પર ટીમ ઈન્ડિયા સામે છેલ્લી વિકેટ માટે 50 થી વધુ રનની ભાગીદારી નોંધાઈ છે. ગ્રીવ્સ અને સીલ્સે ભારતમાં દસમી વિકેટ માટે ચોથી સૌથી મોટી ભાગીદારી હાંસલ કરી છે. જેડન 85 બોલમાં 50 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સીલ્સે 67 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

10મી વિકેટ માટે સૌથી વધુ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ

ભારતમાં ભારત સામે 10મી વિકેટ માટે સૌથી વધુ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ પાકિસ્તાનના આમિર ઇલાહી અને ઝુલ્ફીકાર અહેમદના નામે છે. તેમણે 1952માં ભારત સામેની ટેસ્ટ મેચમાં છેલ્લી વિકેટ માટે 104 રન બનાવ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વેના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર એન્ડી ફ્લાવર અને હેનરી ઓલોંગાએ 2000માં ભારતમાં 97 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરી હતી. 

ભારતની ધરતી પર 10મી વિકેટ માટે અતૂટ 81 રનની ભાગીદારી

1987માં પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ઇમરાન ખાન અને તૌસીફ અહેમદે ભારતની ધરતી પર 10મી વિકેટ માટે અતૂટ 81 રનની ભાગીદારી કરી હતી. ફોલો-ઓન બાદ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 390 રન બનાવ્યા અને ભારતને 121 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. જોન કેમ્પબેલ (115) અને શાઈ હોપ (103)એ સદી ફટકારી હતી.

દિલ્હી ટેસ્ટ જીતવાથી માત્ર 58 રન દૂર

ગિલની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ દિલ્હી ટેસ્ટ જીતવાથી માત્ર 58 રન દૂર છે. સોમવારે સ્ટમ્પ્સ સમયે, ભારતે ચોથા દિવસે એક વિકેટ ગુમાવીને 63 રન બનાવ્યા હતા. કેએલ રાહુલ 25 અને સાઈ સુદર્શન 30 રન બનાવીને અણનમ છે. 

ફોલોઓન કરવું પડ્યું હતું

અમદાવાદમાં પહેલી ટેસ્ટ એક ઇનિંગ અને 140 રનથી જીતનાર ભારતે પાંચ વિકેટે 518 રન બનાવીને પોતાનો પહેલો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો, જેના જવાબમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ ફક્ત 248 રન બનાવી શકી હતી અને તેને ફોલોઓન કરવું પડ્યું હતું. 

રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદરે એક-એક વિકેટ લીધી

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેનોએ બીજી ઇનિંગમાં સારો પડકાર ફેંક્યો હતો, પરંતુ તે પૂરતો ન હતો. જસપ્રીત બુમરાહ અને કુલદીપ યાદવે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ, મોહમ્મદ સિરાજે બે-ત્રણ વિકેટ, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદરે એક-એક વિકેટ લીધી હતી.

