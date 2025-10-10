Prev
IND vs WI: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનું દિલ્હીમાં જોરદાર પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. જયસ્વાલે ધમાકેદાર સદી ફટકારી છે. માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે યશસ્વીએ 7 સદી ફટકારી છે. માત્ર બે વર્ષમાં યશસ્વીએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:46 PM IST

સચિન તેંડુલકરને લાગ્યા 8 વર્ષ... યશસ્વીએ 2 વર્ષમાં જ કર્યો કમાલ, આ કારનામું કરનાર દુનિયાનો બીજો બેટ્સમેન

IND vs WI: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનું દિલ્હીમાં જોરદાર પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. જયસ્વાલે ધમાકેદાર સદી ફટકારી છે. માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે યશસ્વીએ 7 સદી ફટકારી છે. માત્ર બે વર્ષમાં યશસ્વીએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જયસ્વાલ 23 વર્ષની ઉંમરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર દુનિયાનો બીજો ખેલાડી બની ગયો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની તેની સદી સાથે યશસ્વીએ 3,000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પણ પૂરા કર્યા છે.

નંબર વન પર કોણ?
યશસ્વી જયસ્વાલની આગળ ફક્ત ક્રિકેટના ભગવાન કહેવામાં આવતા સચિન તેંડુલકર હતા. સચિન તેંડુલકરે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ કર્યું હતું, આ જ કારણ છે કે, 23 વર્ષની ઉંમરે સૌથી વધુ ટેસ્ટ સદીનો તેમનો રેકોર્ડ તૂટવાથી માંડ-માંડ બચી ગયો. સચિને 23 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં 11 સદી ફટકારી હતી અને તેમને અહીં સુધી પહોંચવા માટે ડેબ્યૂ કર્યા બાદ 8 વર્ષ લાગ્યા હતા. પરંતુ યશસ્વીએ 21 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને હવે તેણે માત્ર બે વર્ષમાં સાત સદી ફટકારી છે.

26 ટેસ્ટમાં કર્યુ કારનામું
સચિન તેંડુલકરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 11 સદી ફટકારવા માટે લગભગ 80 ઇનિંગ્સનો સમય લીધો હતો. જો કે, યશસ્વીએ માત્ર 48 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે. યશસ્વીની આ સદીએ બીજા ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા છે. જયસ્વાલે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ઇતિહાસમાં સૌથી સદીના મામલામાં કેએલ રાહુલ અને ઋષભ પંતને પાછળ છોડી દીધા છે, જેમણે અત્યાર સુધીમાં 6-6 સદી ફટકારી હતી.

 

સૌથી ઝડપી 3000 રન
માત્ર આટલું જ નહીં, યશસ્વી જયસ્વાલ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 3000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂરા કરનાર બીજા ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે. તેમણે 71 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જે સિદ્ધિ રોહિત અને વિરાટ સહિત ઘણા દિગ્ગજ ભારતીય ખેલાડીઓ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. નંબર 1 પર સુનિલ ગાવસ્કરનું નામ છે, જેમણે માત્ર 69 ઇનિંગ્સમાં 3000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂરા કર્યા છે.

