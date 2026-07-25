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ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી T20માં ભારતની પહેલા બેટિંગ... યશ ઠાકુરની પ્લેઈંગ-11માં એન્ટ્રી, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ

IND vs ZIM, 2nd T20 : ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતીને ભારતીય ટીમે આખરે પોતાની લય શોધી લીધી છે. સતત છ ટી20 મેચ હાર્યા બાદ શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપમાં ભારતે આ જીત મેળવી હતી. ટીમ બીજી ટી20માં પણ આ જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખવાના ટાર્ગેટ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:37 PM IST
ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી T20માં ભારતની પહેલા બેટિંગ... યશ ઠાકુરની પ્લેઈંગ-11માં એન્ટ્રી, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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