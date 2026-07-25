/ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી T20માં ભારતની પહેલા બેટિંગ... યશ ઠાકુરની પ્લેઈંગ-11માં એન્ટ્રી, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ

IND vs ZIM, 2nd T20 : ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની બીજી T20 મેચ માટે ટોસ થયો છે. ઝિમ્બાબ્વેએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતીય ટીમે પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં અશોક શર્માના સ્થાને યશ ઠાકુરને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ મેચમાં જીત બાદ ભારતીય ટીમ બીજી T20 જીતીને શ્રેણી જીતવાના ટાર્ગેટ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
પહેલી મેચમાં ડેબ્યૂ, બીજી મેચમાં ડ્રોપ
અશોક શર્માએ પોતાની ડેબ્યૂ મેચ દરમિયાન ચાર ઓવરમાં 24 રન આપ્યા હતા, જોકે તેણે કોઈ વિકેટ લીધી નહોતી. હવે તેના સ્થાને ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે આ મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટી20 ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. પરિણામે ટી20 ડેબ્યૂ કર્યા પછી તરત જ અશોકને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે.
ભારતે પ્રથમ મેચ જીતી
બીજી બાજુ યજમાન ટીમ ઝિમ્બાબ્વે વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતે શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વે 20 ઓવરમાં ફક્ત 125 રન જ બનાવી શક્યું. ભારત માટે ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવે શાનદાર બોલિંગ નાખી. તેણે પોતાની 4 ઓવરમાં માત્ર 18 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ
126 રનના સામાન્ય ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારત માટે વૈભવ સૂર્યવંશીને શાનદાર શરૂઆત કરી. વૈભવે માત્ર 19 બોલમાં 50 રન બનાવીને ઝિમ્બાબ્વેના બોલરોને હતાશ કર્યા. ભારતે આ મેચ આરામથી 7 વિકેટથી જીતી લીધી. બીજી T20 મેચ દરમિયાન બધાની નજર ફરી એકવાર વૈભવના બેટ પર રહેશે.
#TeamIndia's Playing XI for the 2nd T20I 🔽
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— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન
ભારત : વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રિંકુ સિંહ, શિવમ દુબે, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, મયંક યાદવ.
ઝિમ્બાબ્વે : બ્રાયન બેનેટ, તાદીવાનાશે મારુમાની (વિકેટકીપર), બેન કરન, ડીયોન માયર્સ, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), રેયાન બર્લ, વેસ્લી માધવેરે, બ્રાડ ઇવાન્સ, ન્યુમેન ન્યામહુરી, રિચાર્ડ નગારાવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની.