/IND vs ZIM : જીતના જશ્ન વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

IND vs ZIM : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમે બંને મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કરીને શ્રેણી 2-0થી જીતી લીધી. જો કે, બીજી T20 મેચમાં જીત વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાને ઝટકો લાગ્યો છે, બંને મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર બોલરને ઈજાને કારણે મેચની વચ્ચે જ મેદાન છોડી દેવું પડ્યું. તે હવે આગામી મેચ પણ ગુમાવી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટો ઝટકો
ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવે ઝિમ્બાબ્વે સામેની પહેલી બે મેચમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી. તે બીજી T20 મેચની સાતમી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવ્યો હતો અને બીજા બોલ પર સિકંદર રઝાને આઉટ કર્યો હતો. જો કે, ત્યારબાદ તેને હેમસ્ટ્રિંગ સ્ટ્રેનની સમસ્યા થઈ હતી, જેના કારણે તેને મેદાન છોડી દેવું પડ્યું.
તેણે મેચમાં માત્ર 1.2 ઓવર બોલિંગ કરી, જેમાં 10 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. ઈજાને કારણે તે મેદાન પર પાછો આવી શક્યો નહીં અને આગામી મેચ પણ રમવાની શક્યતા ઓછી છે. પ્રિન્સ યાદવ ત્રીજી T20 મેચમાં રમી શકશે નહીં, જોકે તે ઝડપી સ્વસ્થ થઈ વાપસી કરવા આતુર રહેશે. ત્રીજી T20 મેચ માટે પ્રિન્સ યાદવની જગ્યાએ અશોક શર્માને સ્થાન મળી શકે છે.
PRINCE YADAV ANOTHER ADDITION TO THE INJURED LIST
HAMSTRING AFTER HAMSTRING WHAT THE HELL IS GOING ON IN INDIAN CRICKET pic.twitter.com/teQ7aAs0b4
— justacricketlover (@imkmalhotra) July 25, 2026
કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આપ્યો સંકેત
મેચ પછી જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પ્રિન્સ યાદવની ઇજા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે સીધો જવાબ આપ્યો નહીં, પરંતુ તેણે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે બોલર ત્રીજી T20 મેચમાં રમી શકશે નહીં. ટીમ ઇન્ડિયાને હવે પ્રિન્સ યાદવની ગેરહાજરીમાં તેના બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવવાની જરૂર પડશે, જોકે તિલક વર્મા અને અભિષેક શર્માએ વિકેટ લઈને ટીમને વધારાના બોલિંગ વિકલ્પો પૂરા પાડ્યા છે. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને મુખ્ય કોચ VVS લક્ષ્મણ હવે શ્રેણી 3-0થી જીતવા પર નજર રાખશે.