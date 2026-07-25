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IND vs ZIM : જીતના જશ્ન વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

IND vs ZIM : T20 ફોર્મેટમાં સતત બે શ્રેણીમાં હારનો સામનો કર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા દબાણમાં હોય તેવું લાગતું હતું. જો કે, ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર વાપસી કરી છે. છતાં જીતની સાથે ટીમ ઈન્ડિયાને હરારેમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, એક સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:53 PM IST
IND vs ZIM : જીતના જશ્ન વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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