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IND vs ZIM: શ્રેયસ અય્યરે રચ્યો ઈતિહાસ, MS ધોનીનો 14 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી બન્યા ભારતના નંબર-1 કેપ્ટન

IND vs ZIM 1st T20I: શ્રેયસ અય્યર જ્યારથી ભારતના T20I કેપ્ટન બન્યા છે, ત્યારથી તેમને જીત નસીબ નથી થઈ. જો કે, તેમણે ટોસ જીતીને એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. આ મામલે તેમણે એમએસ ધોનીને પાછળ છોડીને ઈતિહાસ રચ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:46 PM IST
IND vs ZIM: શ્રેયસ અય્યરે રચ્યો ઈતિહાસ, MS ધોનીનો 14 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી બન્યા ભારતના નંબર-1 કેપ્ટન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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