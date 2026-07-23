/IND vs ZIM: શ્રેયસ અય્યરે રચ્યો ઈતિહાસ, MS ધોનીનો 14 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી બન્યા ભારતના નંબર-1 કેપ્ટન

IND vs ZIM 1st T20I: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે T20I સિરીઝની પ્રથમ મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે મેચનો પહેલો બોલ ફેંકાય તે પહેલા જ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. અય્યરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને આ સાથે જ તેમણે એમએસ ધોનીનો 14 વર્ષ જૂનો એક ખાસ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. અય્યર હવે T20 ઈન્ટરનેશનલમાં ભારત માટે સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતનારા કેપ્ટન બની ગયા છે.
શ્રેયસ અય્યરનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કેપ્ટન તરીકે આ સતત 8મો ટોસ હતો, જે તેમણે પોતાના નામે કર્યો. જૂનથી જુલાઈ 2026 વચ્ચે તેમનો આ વિજયી સિલસિલો જારી છે. આ પહેલા ભારત માટે સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતવાનો રેકોર્ડ એમએસ ધોનીના નામે હતો, જેમણે મે 2010થી ફેબ્રુઆરી 2012 વચ્ચે સતત 7 ટોસ જીત્યા હતા. હવે પૂરા 14 વર્ષ બાદ અય્યર આ લિસ્ટમાં ધોનીથી આગળ નીકળી ગયા છે.
વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબરે
ભારત માટે T20Iમાં સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતનારા કેપ્ટનોની યાદીમાં અય્યર બાદ એમએસ ધોની અને ત્યાર બાદ વિરાટ કોહલીનું નામ છે, જેમણે ઓગસ્ટ 2019થી ડિસેમ્બર 2019 સુધી સતત 6 ટોસ જીત્યા હતા.
T20Iમાં ભારત માટે સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતનારા કેપ્ટન
ડેરેન સેમીના નામે વર્લ્ડ રેકોર્ડ
જો આખી દુનિયાની વાત કરીએ તો T20Iમાં સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતવાનો રેકોર્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પૂર્વ કેપ્ટન ડેરેન સેમીના નામે છે, જેમણે 2015થી 2016 વચ્ચે સતત 10 મેચોમાં ટોસ પોતાના નામે કર્યો હતો. તેમના પછી પાકિસ્તાન માટે સલમાન આગાએ સતત 9 વખત ટોસ જીત્યો હતો. આ લિસ્ટમાં અય્યર 8 ટોસ જીતવાની સાથે નંબર 5 પર આવી ગયા છે.
T20Iમાં સતત સૌથી વધુ ટોસ જીતનારા કેપ્ટન (ફુલ મેમ્બર ટીમો)
બન્ને ટીમોની પ્લેઈંગ-11 (Playing XI)
ભારત (India Playing XI): વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રિંકુ સિંહ, શિવમ દુબે, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રિન્સ યાદવ, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ.
ઝિમ્બાબ્વે (Zimbabwe Playing XI): બ્રાયન બેનેટ, તાદિવાનાશે મારુમાની (વિકેટકીપર), બેન કરન, ડિઓન માયર્સ, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), રયાન બર્લ, વેસ્લી મધેવેરે, બ્રેડ ઈવાન્સ, ન્યુમેન ન્યામહુરી, રિચર્ડ નગારાવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની.