Prev
Next

જેમિમા-હરમને અપાવી ભારતને વર્લ્ડ કપ ફાઈનલની ટિકિટ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ

IND W vs AUS W WCWC 2025 Semi Final: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ ઐતિહાસિક સાબિત થઈ. આ મેચમાં ભારતે મહિલા વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઘમંડ તોડ્યો છે. હરમનપ્રીત કૌર એન્ડ કંપનીએ 6 વિકેટથી મેચ જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:31 PM IST

Trending Photos

જેમિમા-હરમને અપાવી ભારતને વર્લ્ડ કપ ફાઈનલની ટિકિટ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ

IND W vs AUS W WCWC 2025 Semi Final: ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ના બીજા સેમિફાઇનલમાં ગુરુવારે (30 ઓક્ટોબર)ના રોજ ભારતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું છે. આ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ છે. આ જીત સાથે જ ભારતે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. હવે 2 નવેમ્બરના રોજ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ટીમ ઈન્ડિયા આમને-સામને જોવા મળશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલિસા હીલીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ લિચફિલ્ડની સદી અને પેરી-ગાર્ડનરની અડધી સદીની મદદથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 339 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. તેના જવાબમાં બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ શરૂઆત થોડી નિરાશાજનક જોવા મળી હતી. પરંતુ હરમનપ્રીતના 89 અને જેમિમાહના અણનમ 127 રનની મદદથી ભારતે 49મી ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત માટે આ જીત ઘણી રીતે ખાસ રહી છે. કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મેળવી છે, જેણે 2017થી ODI વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હારી નથી. ભારતે 2017માં સેમિફાઇનલમાં પણ તેમને હરાવ્યા હતા. પરંતુ હવે ભારત ત્રીજી વખત વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. આ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયા 2005 અને 2017માં વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ ઐતિહાસિક સાબિત થઈ. આ મેચમાં ભારતે મહિલા વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઘમંડ તોડ્યો છે. હરમનપ્રીત કૌર એન્ડ કંપનીએ 6 વિકેટથી મેચ જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ભારતે લીગ સ્ટેજની હારનો હિસાબ સેમિફાઇનલમાં કાંગારૂઓને હરાવીને બરાબર કર્યો છે. સમગ્ર વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિજયરથ ટીમ ઈન્ડિયાએ અટકાવ્યો છે.

— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025

ઓસ્ટ્રેલિયાએ જીત્યો હતો ટોસ 
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કાંગારુ ટીમ માટે એલિસા હીલીનું બેટ આજે ચાલી શક્યું નહીં, પરંતુ ફોબી લિચફિલ્ડે બેટિંગથી તબાહી મચાવી હતી. તેણીએ 93 બોલમાં 119 રન બનાવ્યા, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. એલિસ પેરી અને એશ્લે ગાર્ડનરની અડધી સદીએ ટીમનો સ્કોર 338 સુધી પહોંચાડ્યો અને જીતનો પાયો નાખ્યો હતો.

મંધાનાના વિકેટ બાદ ઘટી હતી જીતની ટકાવારી
સેમિફાઇનલ મેચમાં મહિલા વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેજ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત થોડી નિરાશાજનક જોવા મળી હતી. પહેલા શેફાલી વર્મા 10 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ અને પછી સ્મૃતિ મંધાના 24 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. જેનાથી ફેન્સની ઉમ્મીદ તૂટવા લાગી હતી. જો કે, જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે જીતની જવાબદારી સંભાળી અને 167 રનની રેકોર્ડબ્રેક પાર્ટનરશિપ બનાવી.

જેમિમાની તૂફાની સદી
સાત વખતની ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ ઇન્ડિયા માટે 338 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જેમિમાએ રોડ્રિગ્સે 14 ચોગ્ગા સાથે અણનમ 127 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો છે. હરમનપ્રીત કૌરે પણ 89 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી, તેમણે 88 બોલમાં 89 રન ફટકાર્યા અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મોટું યોગદાન આપ્યુ હતું. ટીમ ઇન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને લીગ સ્ટેજમાં પોતાની હારનો બદલો લીધો છે. હવે ભારત 2 નવેમ્બરના રોજ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
WCWC 2025 FinalHarmanpreet KaurJemimah Rodriguesમહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ટીમ ઈન્ડિયા

Trending news