/લોર્ડ્સમાં ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, એકમાત્ર ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવ્યું

IND vs ENG Women Test : લોર્ડ્સને તેની પહેલી મહિલા ટેસ્ટ મેચનું આયોજન કરવામાં 142 વર્ષ લાગ્યા અને ભારતીય મહિલા ટીમે આ ઐતિહાસિક સ્થળે ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમને 270 રનથી હરાવીને આ મેચને અવિસ્મરણીય બનાવી. હરમનપ્રીત કૌર અને તેની ટીમે બેટિંગ, બોલિંગ કે ફિલ્ડિંગ દરેક પાસામાં ઇંગ્લેન્ડ કરતાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. આ સાથે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પ્રતિષ્ઠિત લોર્ડ્સના મેદાન પર ઇતિહાસ રચ્યો છે.
લોર્ડ્સના મેદાન પર રમાયેલી પહેલી મહિલા ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય મહિલાઓએ યજમાન ઇંગ્લેન્ડને કારમી હાર આપીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારત માટે યાસ્તિકા ભાટિયાએ સદી ફટકારી, જ્યારે ક્રાંતિ ગૌડે પાંચ વિકેટ લીધી અને ઓનર્સ બોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું. તે આ સ્થળે ઓનર્સ બોર્ડમાં પોતાનું નામ લખાવનાર પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની.
લોર્ડ્સમાં આ પ્રથમ મહિલા ટેસ્ટમાં ભારતનું પ્રભુત્વ એવું લાગતું હતું કે જાણે તેઓ લાંબા સમયથી ત્યાં રમી રહી હોય. આ ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવીને, ભારતીય મહિલા ટીમે ઇતિહાસના પાના પર પોતાનું નામ અંકિત કરી દીધું છે. યાસ્તિકા ભાટિયા બીજી ઇનિંગમાં 113 રન બનાવીને સ્ટાર તરીકે ઉભરી આવી, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના કુલ 153 રન (83 અને 70) સાથે મેચની ટોપ સ્કોરર રહી.
રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં મહિલાઓનો દબદબો
રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં ભારતનો દબદબો યથાવત રહ્યો છે. આ જીત છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ટીમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. છેલ્લી 11 ટેસ્ટ મેચોમાં ટીમે સાત જીત મેળવી છે, ત્રણ ડ્રો રહી છે અને ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ ભારતીય મહિલા ટીમની ઈંગ્લેન્ડમાં 11મી ટેસ્ટ મેચ હતી, તેઓ ઈંગ્લેન્ડમાં આ ફોર્મેટમાં અજેય રહ્યા છે.
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
ભારતની 270 રનથી જીત
પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 285 રન બનાવ્યા. સ્મૃતિ મંધાનાએ 83 રનની ઇનિંગ રમી. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 170 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ક્રાંતિ ગૌડે 5 વિકેટ લીધી, જે લોર્ડ્સમાં ઐતિહાસિક ઓનર્સ બોર્ડ પર પોતાનું નામ લખાવનારી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની.
ત્યારબાદ, ભારતની બીજી ઇનિંગમાં યાસ્તિકા ભાટિયાએ 113 રન બનાવ્યા અને ઓનર્સ બોર્ડમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું. સ્મૃતિએ બીજી ઇનિંગમાં પણ 70 રન બનાવીને અડધી સદી ફટકારી. પ્રથમ ઇનિંગમાં 115 રનની લીડ મેળવ્યા બાદ, ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજી ઇનિંગમાં 341 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડને જીત માટે 457 રનનો પડકારજનક ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.
ઇંગ્લેન્ડ બીજી ઇનિંગમાં પણ 200 રનથી ઓછા રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારતે યજમાન ટીમને 186 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી અને 270 રનથી મેચ જીતી લીધી. સ્નેહ રાણાએ આ ઇનિંગમાં સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી. ક્રાંતિ ગૌડે આ ઇનિંગમાં પણ બે વિકેટ લીધી, કુલ સાત વિકેટ સાથે મેચમાં ભારતની ટોચની વિકેટ લેનાર બોલર બની.