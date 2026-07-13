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લોર્ડ્સમાં ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, એકમાત્ર ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવ્યું

IND vs ENG Women Test : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડને ટેસ્ટ મેચમાં હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 142 વર્ષ જૂના આ મેદાન પર પહેલીવાર મહિલા ટેસ્ટ મેચ રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 457 રનનો વિશાળ ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ચોથા દિવસે ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:02 PM IST
લોર્ડ્સમાં ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, એકમાત્ર ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવ્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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લોર્ડ્સમાં ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવ્યું
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