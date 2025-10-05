IND vs PAK: એક મહિનામાં 4 વખત ભારતે પાકિસ્તાનને કચડ્યું, ટીમ ઈન્ડિયાનો 88 રને ભવ્ય વિજય

Prev
IND W vs PAK W ODI World Cup 2025: પાકિસ્તાની ક્રિકેટનો ગ્રાફ દરરોજ ઘટતો જોવા મળી રહ્યો છે. એશિયા કપ 2025માં અપમાનિત થયા બાદ પાકિસ્તાનને એક મહિનામાં ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પહેલા સૂર્યા એન્ડ કંપનીએ વારંવાર પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત કચડ્યું અને હવે હરમનપ્રીતની પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું છે. આ સાથે જ વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારતે સતત બીજી જીત નોંધાવી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:22 PM IST

IND W vs PAK W: પાકિસ્તાની ક્રિકેટનો ગ્રાફ દરરોજ ઘટતો જોવા મળી રહ્યો છે. એશિયા કપ 2025માં અપમાનિત થયા બાદ પાકિસ્તાનને એક મહિનામાં ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પહેલા સૂર્યા એન્ડ કંપનીએ વારંવાર પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત કચડ્યું અને હવે હરમનપ્રીતની પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું છે. ભારતીય મહિલા ટીમે વર્લ્ડ કપ 2025ની પોતાની બીજી મેચમાં કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સામે 88 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. આ ભારતની સતત બીજી જીત છે.

હરલીન દેઓલ ટોપ સ્કોરર
પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રતિકા રાવલ અને મંધાના વચ્ચે અડધી સદીની ભાગીદારી નોંધાવી. ત્યારબાદ હરલીન દેઓલ બેટિંગ કરવા આવી અને પાકિસ્તાન સામે શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. હરલીને 46 રન બનાવ્યા. જેમિમાહના 32 અને રિચા ઘોષના 35 રનની મદદથી ભારતે 247 રનનો સ્કોર બનાવ્યો.

ક્રાંતિએ કર્યો કમાલ
ભારતની બોલિંગ સામે પાકિસ્તાનની ટીમ પત્તાના ઢગલા જેવી તૂટી પડી. પહેલી વિકેટ વિવાદાસ્પદ રહી, દીપ્તિ શર્માના રોકેટ થ્રોએ મુનીબા અલી પેવેલિયનનો રસ્તો બતાડ્યો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાની કેપ્ટને ઉગ્ર વિરોધ કર્યો અને મેચ ખોરવાઈ ગઈ. જો કે, મુનીબાને આખરે નિયમો મુજબ મેદાન છોડવાની ફરજ પડી. ભારત તરફથી ક્રાંતિ ગૌર સૌથી સફળ બોલર રહી, તેણે ત્રણ વિકેટ લીધી.

સિદરા આમીનના મહેનત પર ફરી વળ્યું પાણી
પાકિસ્તાન તરફથી સિદરા આમીને શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણીએ 81 રન બનાવ્યા, પરંતુ ટીમ બીજા છેડે કોઈ પણ બેટ્સમેન ટકી શક્યું નહીં. ક્રાંતિ ગૌરે, દીપ્તિ શર્મા સાથે મળીને શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પાડી દીધું. તેણીએ પહેલા બેટિંગમાં 25 રન બનાવ્યા અને પછી ત્રણ વિકેટ લીધી.

12-0થી અણનમ રેકોર્ડ અકબંધ
ભારતીય ટીમે મહિલા વનડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સતત 12મી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે. બન્ને ટીમો પહેલીવાર 2005માં એક વનડેમાં આમને-સામને આવી હતી અને ત્યારથી ટીમ ઈન્ડિયાએ દરેક વનડે મેચમાં પાકિસ્તાન પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

IND W vs PAK WKranti GaudWomen's World Cup 2025ભારત vs પાકિસ્તાનવર્લ્ડ કપ 2025

