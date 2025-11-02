Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કપિલ, ધોની અને હવે હરમનપ્રીત.... ભારતીય મહિલા ટીમ આજે રચશે ઈતિહાસ? શું દેશને મળશે ત્રીજો ODI વર્લ્ડ કપ

Women World Cup Final 2025: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે આજે (રવિવાર) મુંબઈના ડીવાઈ પાટિલ સ્ટેડિયમમાં મહિલા વિશ્વકપ 2025ની ફાઈનલ રમાવાની છે. તેવામાં હરમનપ્રીત કૌરની પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક છે. જો ભારત આજે આફ્રિકાને હરાવે છે તો હરમનપ્રીત કૌર વનડે ફોર્મેટમાં વિશ્વકપ જીતનારા કપિલ દેવ (1983) અને એમએસ ધોની (2011) ની ક્લબમાં સામેલ થઈ જશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:18 AM IST

IND W vs SA W: વર્ષ 2005, તારીખ 10 એપ્રિલ..... ત્યારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ મિતાલી રાજની આગેવાનીમાં મહિલા વિશ્વકપની ફાઈનલમાં પ્રથમવાર પહોંચી હતી. સેન્ચુયરિયનના તે મેદાનમાં ભારતીય ટીમને ઓસ્ટ્રેલિયાએ 98 રને પરાજય આપ્યો હતો.

ત્યારબાદ 23 જુલાઈ 2017 ફરી મિતાલીની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમ ફાઈનલમાં પહોંચી હતી. ત્યારે ઈંગ્લેન્ડ સામે રોમાંચક મેચમાં ભારતે માત્ર 9 રને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

2005 અને 2017 બાદ હવે વર્ષ 2025 ચાલી રહ્યું છે. તારીખ છે 2 નવેમ્બર. સ્ટેડિયમ હશે નવી મુંબઈનું ડીવાઈ પાટિલ સ્ટેડિયમ, જ્યાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકાનો આમનો-સામનો થશે. આફ્રિકાની મહિલા ટીમ પ્રથમવાર ફાઈનલ રમી રહી છે. તો મહિલા વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર એવું બન્યું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ફાઈનલમાં રમી રહી નથી.

તેવામાં હરમનપ્રીત કૌરની સેના ગમે તે સ્થિતિમાં અંતિમ પ્રહાર કરવા ઈચ્છશે. 2017ના વિશ્વકપ ફાઈનલમાં હરમનપ્રીતે 51 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તે હાર આજે પણ તેના દિલમાં છે. હવે કૌર પાસે મુંબઈમાં ઈતિહાસ રચવાની તક છે, જે કપિલ દેવે લોર્ડ્સ 1983 અને એમએસ ધોનીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં 2011મા કર્યું હતું.

Watch #INDvSA LIVE, broadcast details here 📲https://t.co/MNSEqhJP29#CWC25 pic.twitter.com/XGk8OTbwtj

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 1, 2025

તે જોવાનું રહેશે કે શું આજે ભારતીય ટીમ આફ્રિકાને હરાવી શકશે? કૌરની પાસે મોટી તક છે, જો ભારતીય ટીમ આ ટ્રોફી જીતે તો તેની પ્રથમ આઈસીસી ટ્રોફી હશે.

36 વર્ષીય હરમનપ્રીતનું નામ ઈતિહાસમાં સામેલ થઈ જશે. કારણ કે તે સંભવતઃ આગામી વિશ્વકપમાં હશે નહીં. કુલ મળી કૌરની પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક છે. ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે આ ફાઈનલ બપોરે 3 કલાકે શરૂ થશે. જ્યારે ટોસ 2.30 કલાકે થશે.

ભારતીય ટીમની ટીમઃ શેફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના, અમનજોત કૌર, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, સ્નેહ રાણા, અરૂંધતિ રેડ્ડી, ઉમા છેત્રી (વિકેટકીપર).

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), તાજમીન બ્રિટ્સ, સુને લુસ, અન્નેરી ડર્કસેન, એન્નેકે બોશ, મારિઝાન કેપ્પ, સિનાલો જાફતા (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયઓન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, અયાબોંગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, તુમુગાહુ, નોનકુલેકો મ્લાબા, તુક્કુમ મેસો, મસાબતા ક્લાસ.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

ind w vs sa w finalIndia Women vs South Africa Women World Cup Final

