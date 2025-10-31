Prev
આ હાર ક્યારેય નહીં ભૂલે ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારતની દીકરીઓએ કાંગારૂઓને આપ્યો મોટો 'ઘાવ', બદલાઈ ગયો 8 વર્ષનો ઈતિહાસ

IND vs AUS Women Semi Final Highlights: ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ 339 રનનો ઐતિહાસિક ટાર્ગેટ હાસિલ કરી ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. નવી મુંબઈમાં રમાયેલી બીજી સેમીફાઈનલમાં તેણે ન માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું પરંતુ એક મોટો જખ્મ આપી દીધો છે. જેને કાંગારૂઓ ભૂલી શકશે નહીં.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:19 AM IST

IND vs AUS Women Semi Final Highlights: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે 30 ઓક્ટોબરે મુંબઈના ડીવાઈ પાટિલ સ્ટેડિયમમાં તે કર્યું જેની કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહોતી. ભારતે સૌથી મજબૂત ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. આ જીત અનેક દ્રષ્ટિએ ખાસ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ તે કરી દેખાડ્યું, જે વિશ્વકપમાં કોઈપણ ટીમ કરી શકી નથી. તેણે અત્યાર સુધી અજેય રહેલી ઓસ્ટ્રેલિયાને પાંચ વિકેટે હરાવી ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દીધું છે. આ સાત વખતની ચેમ્પિયન કાંગારૂ ટીમ માટે મોટો ઝટકો હતો.

એલિસા હીલીની આગેવાનીવાળી ઓસ્ટ્રેલિયાને આશા પણ નહીં હોય કે તે આ રીતે સેમીફાઈનલ હારી જશે. તેણે ભારત સામે 339 રનનો મોટો ટાર્ગેટ રાખ્યો હતો. પરંતુ ભારતીય ટીમે ઐતિહાસિક રનચેઝ કરી ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘમંડને ચકનાચૂર કર્યું છે. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી તે સાબિત કર્યું કે દુનિયામાં કોઈપણ ટીમને હરાવવાની ક્ષમતા રાખે છે. ભારતે 2017ના વિશ્વકપની સેમીફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને બરાવ્યું હતું.

ટીમ ઈન્ડિયાએ આપ્યો સૌથી મોટો ઝટકો
વનડે વિશ્વકપા ઈતિહાસમાં આઠ વર્ષ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારતે તેને સૌથી મોટો ઝટકો આપ્યો છે, જેને કાંગારૂઓ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. 2017થી લઈને અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે સતત 15 મેચ જીતી હતી, પરંતુ સેમીફાઈનલમાં ભારતે 5 વિકેટે હરાવી તેની આઠ વર્ષથી ચાલી રહેલી વિનિંગ સ્ટ્રીકને તોડી નાખી છે.

મહિલા વિશ્વકપમાં સૌથી લાંબી જીતનો સિલસિલો
૧૫-ઓસ્ટ્રેલિયા (૨૦૨૨-૨૦૨૫)
૧૫-ઓસ્ટ્રેલિયા (૧૯૯૭-૨૦૦૦)
૧૨-ઓસ્ટ્રેલિયા (૧૯૭૮-૧૯૮૨)
૧૧-ન્યુઝીલેન્ડ (૧૯૮૮-૧૯૯૩)
૧૦-ઇંગ્લેન્ડ (૧૯૯૩-૧૯૯૭)

વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી અજેય રહેવાનો રેકોર્ડ
મહિલા વનડે વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી અજેય રહેવાનો રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે છે. તેની આસપાસ બીજી કોઈ ટીમ નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 1978થી લઈને 1993 સુધી સતત 12 મેચ જીતી હતી. પછી 1997થી લઈને 2000 સુધી 15 મેચ પોતાના નામે કરી હતી. ત્યારબાદ 2022થી લઈને 2025 સુધી સતત 15 મેચમાં જીત મેળવી હતી. પરંતુ ભારતે ગુરૂવારે કાંગારૂઓને હરાવી આ જીતનો સિલસિલો તોડી દીધો છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

