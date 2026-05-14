/શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, બદલાઈ ગયો કેપ્ટન !

Team India : BCCIએ જૂન 2026માં શ્રીલંકામાં યોજાનારી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ભારત 'A' ટીમની જાહેરાત કરી છે. તિલક વર્માને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે રિયાન પરાગ વાઈસ-કેપ્ટન હશે. વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્ય અને અંશુલ કંબોજ જેવા યુવા ખેલાડીઓને ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. શ્રીલંકા 'A' અને અફઘાનિસ્તાન 'A' પણ શ્રેણીમાં ભાગ લેશે.
Team India : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ જૂન 2026માં શ્રીલંકામાં યોજાનારી ત્રિકોણીય ODI શ્રેણી માટે ભારત A ટીમની જાહેરાત કરી છે. પસંદગી સમિતિએ યુવા પ્રતિભાઓથી ભરેલી 15 સભ્યોની ટીમ પસંદ કરી છે, જેમાં તિલક વર્માને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. તો રિયાન પરાગને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ પણ આ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. વધુમાં પંજાબ કિંગ્સના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યને પણ ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે.
શ્રીલંકામાં યોજાશે ત્રિકોણીય શ્રેણી
ભારત A ઉપરાંત, શ્રીલંકા A અને અફઘાનિસ્તાન A ટીમો આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભાગ લેશે. આ મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી દામ્બુલામાં રમાશે. આ પછી ભારત A ટીમ શ્રીલંકા A સામે બે મલ્ટી-ડે મેચ પણ રમશે. મલ્ટી-ડે મેચો ગાલેમાં યોજાશે. રેડ બોલ શ્રેણી માટે એક અલગ ટીમની જાહેરાત હવે પછી કરવામાં આવશે.
વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી
ઇન્ડિયા એ ટીમમાં ઘણા યુવા ખેલાડીઓ છે, જેમણે ઘરેલુ ક્રિકેટ અને 2026 IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્ય, આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ અને હર્ષ દુબે જેવા નામો ટીમમાં સામેલ છે. પ્રભસિમરન સિંહ અને કુમાર કુશાગ્રને વિકેટકીપર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
બોલિંગ વિભાગમાં યશ ઠાકુર, યુદ્ધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ અને અરશદ ખાનને તક આપવામાં આવી છે. દરમિયાન ઓલરાઉન્ડ વિકલ્પો રિયાન પરાગ, નિશાંત સિંધુ, હર્ષ દુબે અને વિપ્રજ નિગમ ટીમને સંતુલન પૂરું પાડશે.
ઈન્ડિયા એ સ્ક્વોડઃ તિલક વર્મા (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, રિયાન પરાગ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, હર્ષ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપ્રાજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ, અરશદ ખાન.