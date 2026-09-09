/હાર્દિક પંડ્યાની વાપસી, ઋતુરાજ ગાયકવાડ કેપ્ટન... ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ માટે ભારત A ટીમની જાહેરાત

India A Team : BCCIએ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે આગામી ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. મલ્ટી-ડે ટેસ્ટ મેચ અને ODI માટે અલગ-અલગ ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઋતુરાજ ગાયકવાડ ODI શ્રેણીમાં કેપ્ટનની જવાબદારી સંભાળશે, તો દેવદત્ત પડિકલ મલ્ટી-ડે મેચ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, હાર્દિક પંડ્યાએ પણ વાપસી કરી છે. તે ઈજાને કારણે લાંબા સમયથી બહાર હતો.
ઋતુરાજ ગાયકવાડને મળી કેપ્ટનશીપ
ઋતુરાજ ગાયકવાડને ODI શ્રેણી માટે કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. તે ઘરેલુ ક્રિકેટ અને ભારત A ટીમ માટે સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, પરંતુ કઠોર સ્પર્ધાને કારણે સિનિયર ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
વધુમાં હાર્દિક પંડ્યાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબિલિટેશન હેઠળ છે. ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે તે અગાઉ આયર્લેન્ડ સામેની બે મેચની T20 શ્રેણી અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર રહ્યો હતો. 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે પણ તેની પસંદગી કરવામાં આવી નથી.
કુમાર કુશાગ્રને ODI ટીમમાં સ્થાન મળ્યું
કુમાર કુશાગ્રને ODI શ્રેણી માટે ભારત A ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. તેણે દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં સાઉથ ઝોન સામે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. વધુમાં, શેર-એ-પંજાબ T20 લીગ 2026માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા પ્રભસિમરન સિંહને પણ તક આપવામાં આવી છે. આ ખેલાડીઓ હવે ભારત A માટે એક્શનમાં જોવા મળશે.
🚨 News 🚨
India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.
Details 🔽https://t.co/qv3pB2OLhj pic.twitter.com/svfhQbnEoV
— BCCI (@BCCI) September 9, 2026
ક્યારે શરૂ થશે શ્રેણી ?
ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A વચ્ચે પ્રથમ મલ્ટી-ડે ટેસ્ટ મેચ 22 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 29 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. તો ODI શ્રેણી 6 ઓક્ટોબરે શરૂ થશે. બીજી મેચ 9 ઓક્ટોબરે અને ત્રીજી 11 ઓક્ટોબરે રમાશે. બધી મેચ પુડુચેરીમાં રમાશે.
ઈન્ડિયા A ODI ટીમ
પ્રિયાંશ આર્ય, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડીક્કલ (વાઈસ-કેપ્ટન), ઋતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), રજત પાટીદાર, કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વિપરાજ નિગમ, અરશિન કુલકર્ણી, અરશદ ખાન, નમન ધીર, હાર્દિક પંડ્યા*, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), ગુર્જપનીત સિંહ, યશ ઠાકુર.
ઈન્ડિયા A મલ્ટિ-ડે ટીમ
અમન મોખડે, આયુષ પાંડે, દેવદત્ત પડિક્કલ (કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન (વાઈસ-કેપ્ટન), યશ રાઠોડ, શૈક રશીદ, કુમાર કુશાગરા (વિકેટકીપર), શમ્સ મુલાની, તનુષ કોટિયન, તુષાર દેશપાંડે, અંશુલ કંબોજ, પ્રફુલ્લ હિંગે, એન જગદીસન (વિકેટકીપર), નચિકેત ભૂતે, વી. વૈશ્ય.