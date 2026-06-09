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ક્રીઝ બહાર હતો બેટ્સમેન છતાં Not Out, ભારતીય ટીમ સાથે થયો અન્યાય ? જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

India A vs Sri Lanka A : દામ્બુલામાં ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચમાં ચમિકા કરુણારત્નેના રન આઉટને લઈને હોબાળો મચી ગયો હતો. 42મી ઓવરમાં પોઈન્ટ પર એક ફિલ્ડરે ડાયરેક્ટ થ્રો કર્યો. બેટ્સમેન તેની ક્રીઝની બહાર હતો, છતાં થર્ડ અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો હતો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 09, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:50 PM IST
ક્રીઝ બહાર હતો બેટ્સમેન છતાં Not Out, ભારતીય ટીમ સાથે થયો અન્યાય ? જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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