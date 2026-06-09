/ક્રીઝ બહાર હતો બેટ્સમેન છતાં Not Out, ભારતીય ટીમ સાથે થયો અન્યાય ? જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

India A vs Sri Lanka A : 9 જૂનના રોજ દામ્બુલાના રંગીરી દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી રોમાંચક મેચમાં ભારત A એ શ્રીલંકા Aને 8 રનથી હરાવ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા તિલક વર્માની આગેવાની હેઠળની ટીમે કુલ 277 રન બનાવ્યા. રુતુરાજ ગાયકવાડે તેની લિસ્ટ એ કારકિર્દીની 21મી સદી ફટકારી.
જવાબમાં શ્રીલંકા A ટીમના કેપ્ટન સહન અરાચીગેએ શાનદાર બેટિંગ કરીને પોતાની ટીમને મેચમાં જાળવી રાખી, પરંતુ તે આઉટ થતાં જ પરિસ્થિતિ પલટાઈ ગઈ. જ્યારે ભારતીય ટીમ બોલિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે અમ્પાયરના એક નિર્ણયથી મોટો વિવાદ સર્જાયો, કેપ્ટન તિલક વર્મા સહિત ખેલાડીઓ અમ્પાયર સાથે દલીલ કરતા જોવા મળ્યા.
42મી ઓવરમાં કરુણારત્નેએ ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર પિચ થઈ રહેલા બોલને ધીમેથી બેકવર્ડ પોઈન્ટ તરફ ફટકાર્યો અને ઝડપી સિંગલ માટે દોડ્યો. આ દરમિયાન ભારતીય ફિલ્ડરે ડાયરેક્ટ થ્રો કર્યો અને બેલ્સ પણ વિખેરાઈ ગયા, આ દરમિયાન બેટ્સમેન ક્રીઝની બહાર હતો, છતાં થર્ડ અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો હતો.
Big blunder by Prabhsimran Singh vs SL A, in the first match of Tri Series 😲
📷: JioStar pic.twitter.com/RIIy5FF0UP
— CricInformer (@CricInformer) June 9, 2026
રન આઉટના નિર્ણય પર હોબાળો
થર્ડ અમ્પાયરનું માનવું હતું કે બોલ ખરેખર સ્ટમ્પ પર અથડાય તે પહેલાં વિકેટકીપર પ્રભસિમરન સિંહના ગ્લોવ્સ દ્વારા બેલ્સ પડી ગયા હતા. ભારતીય ખેલાડીઓ સ્પષ્ટપણે આ નિર્ણયથી નાખુશ હતા. તિલક વર્માએ અમ્પાયર સાથે દલીલ કરી, પરંતુ નિર્ણય યથાવત રહ્યો. જો કે, પાછળથી રિપ્લેમાં જાણવા મળ્યું કે ભૂલ પ્રભસિમરન સિંહની હતી. તેણે અજાણતાં જ પોતાના ગ્લોવ્સથી બેલ્સ વિખેરી નાખ્યા હતા. આ જ કારણ હતું કે બેટ્સમેન ક્રીઝની બહાર હોવા છતાં રન આઉટથી બચી ગયો.
જીતનો હીરો રુતુરાજ ગાયકવાડ
દામ્બુલામાં રમાયેલી મેચમાં ભારત Aના કેપ્ટન તિલક વર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. 15 વર્ષીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ઇન્ડિયા એ માટે પોતાના ડેબ્યૂમાં પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, ફક્ત 12 રન બનાવીને આઉટ થયો. અનુભવી બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડે પોતાની 100મી લિસ્ટ એ મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારી, જેમાં તેણે 114 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા હતા અને જીતનો હીરો સાબિત થયો હતો.