/IND A vs SL A : 9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતીય યુવા ટીમે શ્રીલંકાને હરાવ્યું

IND A vs SL A : તિલક વર્માના નેતૃત્વ હેઠળની ભારત A ટીમે દામ્બુલામાં શ્રીલંકા Aને હરાવીને શાનદાર જીત નોંધાવી છે. ભારતીય યુવા ટીમે શ્રીલંકા Aને 9 બોલમાં 9 રનની જરૂર હતી છતાં તેના હાથમાંથી જીત છીનવી લીધી હતી. અંતિમ ઓવરમાં 3 વિકેટ પડી હતી અને આ સાથે ભારત Aએ શ્રીલંકા Aને 8 રનથી હરાવ્યું હતું.
મેચની હાઇલાઇટ્સ
પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારત A એ કુલ 277 રન બનાવ્યા. જવાબમાં શ્રીલંકા રન ચેઝ દરમિયાન સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું અને સાત બોલ બાકી રહેતા 269 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારત માટે રુતુરાજે સદી ફટકારી, જ્યારે શ્રીલંકા માટે સહાન અરાચીગેએ 74 રનની ઇનિંગ રમી. ભારતીય બોલરોએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. જોકે, ભારતનો ખતરનાક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી આ મેચમાં પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો.
દામ્બુલામાં રમાયેલી ત્રિકોણીય ODI શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં ભારત Aએ અશક્ય લાગતી પરિસ્થિતિમાંથી શ્રીલંકા Aને 8 રનથી હરાવીને વાપસી કરી. 278 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે, યજમાન ટીમ એક તબક્કે જીત માટે મજબૂત દેખાતી હતી, પરંતુ ભારતીય બોલરોએ અંતિમ ઓવરોમાં ભારે દબાણ લાવીને મેચને પલટી નાખી.
શ્રીલંકાએ હાથમાં આવેલી મેચ ગુમાવી
ભારત Aના 277 રનના જવાબમાં શ્રીલંકા A એ મજબૂત શરૂઆત કરી. નિરોશન ડિકવેલાએ 47 રન બનાવ્યા, જ્યારે અવિષ્કા ફર્નાન્ડોએ 45 રનની ઇનિંગ્સ રમી. ત્યારબાદ સદીરા સમરવિક્રમાએ 46 રન ઉમેર્યા, જેનાથી ટીમ મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગઈ. કેપ્ટન સહાન અરાચીગેએ મધ્યમ ક્રમમાં જવાબદારી સંભાળી 72 બોલમાં 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણે છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી ટીમ વિજયની નજીક પહોંચી ગઈ.
જોકે, 48મી ઓવરમાં અંશુલ કંબોજે સહાન અરાચીગેને આઉટ કરતા મેચમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યો. ત્યાર બાદ શ્રીલંકાને 9 બોલમાં ફક્ત 9 રનની જરૂર હતી અને ત્રણ વિકેટ બાકી હતી, પરંતુ કેપ્ટનના આઉટ થયા પછી દબાણ વધી ગયું.
ત્યારબાદ વાનુજા સહાન 23 રન બનાવીને રન આઉટ થયો અને મોહમ્મદ શિરાઝ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો, જેના પરિણામે સમગ્ર શ્રીલંકા A ટીમ 48.5 ઓવરમાં 269 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આમ ભારત A એ 8 રનથી રોમાંચક જીત નોંધાવી.