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IND A vs SL A : 9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતીય યુવા ટીમે શ્રીલંકાને હરાવ્યું

IND A vs SL A : તિલક વર્માની આગેવાની હેઠળની ભારત A ટીમે દામ્બુલામાં પોતાની છાપ છોડી છે. ભારત A ટીમે શ્રીલંકા Aના હાથમાંથી જીત છીનવી લીધી હતી અને છેલ્લા 9 બોલમાં 9 રન પણ કરવા દીધા નહોતા અને મેચ જીતી લીધી હતી. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 09, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:46 PM IST
IND A vs SL A : 9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતીય યુવા ટીમે શ્રીલંકાને હરાવ્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું
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