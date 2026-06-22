/IND vs PAK : 4 દિવસમાં બે વાર ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

India vs Pakistan : જ્યારે પણ ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો મેદાન પર સામસામે આવે છે, ત્યારે ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી જાય છે. મેચ ગમે તે હોય, દુનિયાની નજર આ બંને દેશો વચ્ચેની દરેક સ્પર્ધા પર ટકેલી રહે છે. તાજેતરમાં ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો ટકરાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 64 રનથી હરાવ્યું હતું.
હવે હોકીના મેદાન પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થવાનો છે. ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ FIH હોકી પ્રો લીગ 2025-26માં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અઠવાડિયામાં ચાર દિવસના સમયગાળામાં બંને ટીમો બે વાર ટકરાશે.
લંડનમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર
FIH હોકી પ્રો લીગ 2025-26માં ભારતીય હોકી ટીમ પોતાના અભિયાનની અંતિમ ચાર મેચ માટે લંડન પહોંચી ગઈ છે. અહીં ભારત ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન સામે બે-બે મેચ રમવાનું છે. જૂન 2026 ભારત-પાકિસ્તાન હોકી હરીફાઈ માટે એક મહત્વપૂર્ણ મહિનો છે, જે બંને દેશો વચ્ચેના પ્રથમ હોકી મુકાબલાના 70 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ભારતે 1956ના મેલબોર્ન ઓલિમ્પિક ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 1-0થી હરાવીને આ ઐતિહાસિક હરીફાઈમાં પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો હતો.
લગભગ બે વર્ષ પછી ફરી ટક્કર થશે
ભારત અને પાકિસ્તાન હોકી ટીમો વચ્ચે છેલ્લી ટક્કર સપ્ટેમ્બર 2024માં થઈ હતી. હવે લગભગ બે વર્ષ પછી બંને ટીમો ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારતીય ટીમ હાલમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં છે અને તાજેતરમાં નેધરલેન્ડ્સ જેવી મજબૂત ટીમને હરાવ્યા બાદ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર દેખાય છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન પણ આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં વિજય મેળવીને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરિણામે, આગામી ચાર દિવસમાં યોજાનારી બે મેચો વિશ્વભરના હોકી ચાહકો માટે ઉજવણીથી ઓછી નહીં હોય.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી મેચ 23 જૂને લંડનના લી વેલી હોકી અને ટેનિસ સેન્ટર ખાતે રમાશે. આ મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ બંને ટીમો 26 જૂને ફરી એ જ સ્થળે એકબીજા સામે ટકરાશે. બીજી મેચ રાત્રે 10:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
મેચ લાઇવ ક્યાં જોઈ શકાશે ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ બંને મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સિલેક્ટ 2 HD અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સિલેક્ટ ચેનલો પર લાઇવ એક્શનનો આનંદ માણી શકે છે. વધુમાં તમે આ મેચોને JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લાઇવ જોઈ શકો છો.