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IND vs PAK : 4 દિવસમાં બે વાર ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

India vs Pakistan : સ્પોર્ટ્સ પ્રેમીઓ માટે સારા સમાચાર છે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાર દિવસના સમયગાળામાં બે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલા થવાના છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને હંમેશા ચાહકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, તમે આ બે મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકશો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:27 PM IST
IND vs PAK : 4 દિવસમાં બે વાર ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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