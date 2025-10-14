ખતમ થયો હેન્ડશેક વિવાદ! ભારત અને પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓએ મેચ પહેલા મિલાવ્યા હાથ, ફોટો થયો વાયરલ
IND vs PAK Handshake: મલેશિયામાં રમાઈ રહેલા સુલ્તાન ઓફ જોહર કપમાં 14 ઓક્ટોબરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી મેચ રમાઈ. મેચ પહેલા બન્ને ટીમોના ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા છે.
Trending Photos
IND vs PAK Handshake: મલેશિયામાં રમાઈ રહેલા સુલ્તાન ઓફ જોહર કપમાં 14 ઓક્ટોબરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી મેચ રમાઈ. મંગળવારે મેચ પહેલા ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા છે, જેની તસવીરોએ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતીય ટીમે ક્રિકેટ એશિયા કપ ટૂર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. ત્યારથી 'હેન્ડશેક વિવાદ' ચર્ચામાં રહ્યો છે. આ ટ્રેન્ડ મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં પણ ચાલુ રહ્યો.
ખતમ થયો હેન્ડશેક વિવાદ!
જ્યારે સુલ્તાન જોહર કપની વાત આવી ત્યારે મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ એકબીજાને હાઇ-ફાઇવ આપ્યા. નોંધનીય છે કે, પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન દ્વારા પહેલાથી જ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો કે, "નો-હેન્ડશેક" જેવી સ્થિતિ માટે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પહેલાથી જ તૈયાર રહે.
પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને કહેવામાં આવ્યું કે, ભારતીય ટીમ હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરે તો તેમને નજરઅંદાજ કરો અને ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ સાથે કોઈપણ ભાવનાત્મક દલીલો કે મુકાબલો ટાળો. નોંધનીય છે કે, પાકિસ્તાન હોકી ટીમ ભારતમાં રમવા આવી ન હતી. તે સમયે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ હતો.
Indian players shake hands with Pakistani team in Sultan of Johar cup Hockey match @TheHockeyIndia #indiavspak #Hockey pic.twitter.com/lXcCOI1qKc
— Spandan Kaniyar ಸ್ಪಂದನ್ ಕಣಿಯಾರ್ (@kaniyar_spandan) October 14, 2025
ક્યાંથી શરૂ થયો હેન્ડશેક વિવાદ?
હેન્ડશેક વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો, જ્યારે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ક્રિકેટ એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. તે મેચ પહેલા ટોસ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગા સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જ્યારે મેચ જીત્યા બાદ ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં અને ડ્રેસિંગ રૂમનો દરવાજો પણ બંધ કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ સુપર 4 અને એશિયા કપ ફાઇનલમાં પણ ભારતીય ટીમે 'નો-હેન્ડશેક' નીતિ અપનાવી હતી.
ભારત-પાકિસ્તાન વિવાદે ત્યારે વધુ વકર્યો, જ્યારે ફાઇનલ જીત્યા પછી ભારતીય ટીમે ACC અને PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો ગતો. ત્યારબાદ બન્યું એવું કે, નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા, જે ટીમ ઇન્ડિયાને હજુ સુધી મળી નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે