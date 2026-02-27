IND vs ZIM: ભારત અને આફ્રિકાની જીત બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ બની ‘ક્વાર્ટર ફાઈનલ’
IND vs ZIM: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ બે મોટા મુકાબલા ખેલાયા હતા. પ્રથમ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ખરાબ રીતે હરાવ્યું, જ્યારે બીજી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર જીત મેળવી હતી. આ બંને મેચો બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.
IND vs ZIM: સુપર-8માં 26 ફેબ્રુઆરીએ રમાયેલી બંને મેચો એકતરફી રહી હતી. બપોરની મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈ, જ્યારે સાંજની મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે ભારતને ટક્કર આપી શક્યું નહીં. આ જીત-હારને કારણે ટુર્નામેન્ટ હવે ખૂબ જ રોમાંચક બની ગઈ છે. હવે 1 માર્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાનારી મેચ એક રીતે 'ક્વાર્ટર ફાઈનલ' બની ગઈ છે.
પોઈન્ટ્સ ટેબલ પર ભારતની જીતની અસર
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 9 વિકેટે મળેલી જીતને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા ફરી એકવાર ટોપ પર પહોંચી ગયું છે. 4 પોઈન્ટ્સ સાથે એડન માર્કરામની ટીમે સેમીફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. બીજી તરફ, હાર છતાં નેટ રન રેટના આધારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ બીજા સ્થાને છે.
ટીમ ઈન્ડિયા ઝિમ્બાબ્વેને હરાવવા છતાં ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે. વાસ્તવમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ હજુ પણ ભારત કરતા ઘણો સારો છે. સતત બે મેચ હાર્યા બાદ ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ હવે સેમીફાઈનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. હવે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચમાં જે ટીમ જીતશે તે જ સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશશે.
ભારત-ઝિમ્બાબ્વે મેચ બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલ (ગ્રુપ 1)
|રેન્ક
|ટીમ
|મેચ (M)
|જીત (W)
|હાર (L)
|પોઈન્ટ્સ (PTS)
|નેટ રન રેટ (NRR)
|ફોર્મ
|1
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|2
|2
|0
|4
|+2.890
|W, W
|2
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|2
|1
|1
|2
|+1.791
|W, L
|3
|ભારત
|2
|1
|1
|2
|-0.100
|L, W
|4
|ઝિમ્બાબ્વે
|2
|0
|2
|0
|-4.475
|L, L
ગ્રુપ 2 ની સ્થિતિ
|ટીમ
|મેચ (M)
|જીત (W)
|હાર (L)
|પોઈન્ટ્સ (PTS)
|નેટ રન રેટ (NRR)
|ઈંગ્લેન્ડ
|2
|2
|0
|4
|+1.491
|ન્યુઝીલેન્ડ
|2
|1
|0
|3
|+3.050
|પાકિસ્તાન
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|શ્રીલંકા
|2
|0
|2
|0
|-2.800
