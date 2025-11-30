IND vs SA 1st odi: ભારતે રોમાંચક મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું, ODI શ્રેણીમાં મેળવી લીડ
IND vs SA 1st odi: ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 349 રન બનાવ્યા હતા. કોહલીએ 135 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
IND vs SA 1st odi: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવારે ઝારખંડના રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે વિરાટ કોહલીની સદીની મદદથી 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 349 રન બનાવ્યા હતા.
વનડે શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી
રાંચીમાં રમાયેલી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 17 રનથી જીત મેળવી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે વિરાટ કોહલીના 135, રોહિત શર્માના 57 અને કેએલ રાહુલના 60 રનની મદદથી આફ્રિકાને 350 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ જીત સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી.
બીજી ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવી
350 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત ખરાબ રહી. ટીમે બીજી ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. રિકલ્ટન અને ડીકોક પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. હર્ષિતે બંને બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. અર્શદીપ સિંહે એડન માર્કરામને આઉટ કર્યો, જે ફક્ત સાત રન બનાવી શક્યો. ડી જ્યોર્જીએ 35 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા અને કુલદીપે તેને LBW આઉટ કર્યો હતો. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 28 બોલમાં 37 રન બનાવીને હર્ષિતના હાથે કેચ આઉટ થયો. માર્કો જેન્સેને 39 બોલમાં 70 રન બનાવ્યા અને મેથ્યુઝે 80 બોલમાં 72 રન બનાવ્યા. સુબ્રાયને 17 રન બનાવ્યા હતા.
રોહિતના 51 બોલમાં 57 રન
અગાઉ, ભારતે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટે 349 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ અને રોહિત શર્માએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 25 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. યશસ્વી જયસ્વાલ 16 બોલમાં 18 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ત્યારબાદ રોહિત શર્મા 51 બોલમાં 57 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા.
જાડેજાના મહત્વના 20 બોલમાં 32 રન
રુતુરાજ ગાયકવાડ 14 બોલમાં માત્ર 8 રન બનાવી શક્યા હતા. વોશિંગ્ટન સુંદરે 19 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 120 બોલમાં 135 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રવિન્દ્ર જાડેજા 20 બોલમાં 32 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
વિરાટ કોહલીએ સૌથી વધુ 135 રન બનાવ્યા
કેપ્ટન કેએલ રાહુલે 56 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા હતા. અર્શદીપ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ સૌથી વધુ 135 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી નાન્દ્રે બર્ગર, બોશ, માર્કો અને બાર્ટમેને બે-બે વિકેટ લીધી હતી.
