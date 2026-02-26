ભારતની સેમીફાઈનલની ઉમ્મીદ જીંવત... ઝિમ્બાબ્વેને 72 રનથી હરાવ્યું; હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે આર-પારની લડાઈ
India vs Zimbabwe: ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8 રાઉન્ડમાં ભારતનો સામનો ઝિમ્બાબ્વે સામે થયો. ભારતીય ટીમે આ મેચમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે, આ જીત સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રહી છે.
ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રનથી હરાવીને સેમિફાઈનલમાં પ્રવેશની આશા જીવંત રાખી છે. સાથે જ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ 72 રનથી જીતથી પોતાના નેટ રન રેટમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. બીજી તરફ ભારતની જીતથી દક્ષિણ આફ્રિકા પણ સેમિફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 256 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.
આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઝિમ્બાબ્વે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 184 રન જ બનાવી શક્યું, જેના કારણે તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઝિમ્બાબ્વે હવે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, તેથી ટીમ ઈન્ડિયાએ હવે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે 1 માર્ચે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની મેચ જીતવી પડશે.
અર્શદીપ સિંહે બોલિંગથી કર્યો કમાલ
ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચમાં ભારતીય ટીમ માટે અર્શદીપ સિંહે બોલિંગથી કમાલ કર્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેની ઓપનિંગ જોડી બ્રાયન બેનેટ અને મરુમાનીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 44 રનની પાર્ટનરશિપ કરી હતી. આ પાર્ટનરશિપ અક્ષર પટેલે ઇનિંગની સાતમી ઓવરમાં મરુમાનીને 20 રન પર આઉટ કરીને તોડી હતી. ત્યારબાદ બેટિંગ કરવા આવેલા ડીયોન મેયર્સ બેટથી ખાસ પર્દશન કરવામાં ફેલ ગયા હતા, તેમણે ફક્ત 6 રન બનાવ્યા. ત્યાંથી બ્રાયન બેનેટ અને સિકંદર રઝા વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 72 રનની પાર્ટનરશિપ થઈ, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં હાર લગભગ નિશ્ચિત હતી.
સિકંદર રઝાના બેટથી આ મેચમાં 31 રનની ઈનિંગ જોવા મળી,જ્યારે બ્રાયન બેન્ટ અંત સુધી અણનમ રહ્યો અને તેમણે 97 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી આ મેચમાં અર્શદીપ સિંહે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તી, અક્ષર પટેલ અને શિવમ દુબે 1-1 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા.
અભિષેક અને હાર્દિકે અડધી સદી ફટકારી
ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનો તરફથી આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું. અભિષેક શર્મા જેમણે અગાઉની ચાર મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું, તેણે 30 બોલમાં શાનદાર 55 રન બનાવ્યા. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ પણ ફિનિશર તરીકે શાનદાર ભૂમિકા ભજવી અને 23 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા, જ્યારે તિલક વર્માએ પણ 16 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા.
