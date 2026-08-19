/ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે શ્રીલંકાને ઘૂંટણિયે પાડ્યું, આ બોલર બન્યો મેચનો હીરો, સિરીઝમાં 1-0થી આગળ

ભારતે ગોલ ટેસ્ટ મેચમાં શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવી દીધુ છે અને 2 મેચની સિરીઝમાં 1-0થી આગળ છે. मમ શાનદાર બોલિંગથી શ્રીલંકા ઘરઆંગણે ભારત સામે નતમસ્તક થવા મજબૂર થયું. તેણે બીજી ઈનિંગમાં 6 વિકેટ મળી. જ્યારે મેચમાં તેણે કુલ 10 વિકેટ લીધી. હવે બંને દેશો વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટના રોજ કોલંબો (SSC) માં રમાશે.
જીત માટે 372 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા શ્રીલંકાની ટીમ બીજી ઈનિંગમાં 206 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. શ્રીલંકા માટે બીજી ઈનિંગમાં સોનલ દિનુષાએ સૌથી વધુ 84 રન કર્યા જ્યારે ભારત માટે માનવ સુથારે બીજી ઈનિંગમાં સૌથી વધુ 6 વિકેટ લીધી.
An elated #TeamIndia camp as we win the 1st Test at Galle and go 1-0 up in the series.#SLvIND pic.twitter.com/sAyxV03jcJ
— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
ગોલમાં શ્રીલંકા વિરુદ્ધ પહેલી ટેસ્ટ 165 રનથી જીતીને ભારતે શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. હવે આ ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ 23 ઓગસ્ટે કોલંબોના સિંહલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં રમાશે. માનવ સુથાર ઉપરાંત બીજી ઈનિંગમાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 2 વિકેટ અને રવિન્દ્ર જાડેજા તથા મોહમ્મદ સિરાજે 1-1 વિકેટ લીધી હતી. ભારત તરફથી સ્ટાર લેફ્ટ આર્મ સ્પીનર માનવ સુથાર મેચનો હીરો સાબિત થયો. સુથારે મેચમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી અને ટીમને પોતાના દમે મેચ જીતાડવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. માનવ સુથારે પહેલી ઈનિંગમાં 4 વિકેટ અને બીજી ઈનિંગમાં 6 વિકેટ લીધી છે.
ભારતને થયો આ બંપર ફાયદો
પોતાનિ કરિયરની ફક્ત બીજી ટેસ્ટ મેચમાં માનવ સુથારે પાંચમા દિવસે બીજી ઈનિંગમાં 6 વિકેટલીધી અને મેચમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી. આ શાનદાર જીત બાદ ભારતે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપના 12 મહત્વના અંક મેળવ્યા છે. આ જીત ટકાવારી પણ હવે ટીમ ઈન્ડિયાના 50 પાર ગઈ છે. જે ઘણા સમય બાદ જોવા મળ્યું છે. આ મેચની જીત એટલા માટે પણ મહત્વની છે કારણ કે તેના પર વરસાદનો ઓછાયો હતો અને ઘણ ઓવરની રમત બગડી હતી. આ મેચ ભારતની 600મી ટેસ્ટ હતી.
ટીમ ઈન્ડિયા કયા સ્થાન પર
ટીમ ઈન્ડિયા હાલ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપ 2027ના પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને જ છે. જ્યારે શ્રીલંકા હારવા છતાં પણ છઠ્ઠા સ્થાને છે. જ્યારે પોઈન્ટ ટેબલમાં બાંગ્લાદેશ સામે શરમજનક હાર છતાં હજુ પણ ઓસ્ટ્રેલિયા ટોચ પર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની જીતની ટકાવારી હાલ 77.78 ટકા છે. જ્યારે બીજા નંબરની ટીમ સાઉથ આફ્રિકાની જીત ટકાવારી 75 ટકા છે. ત્રીજા નંબરે 72.22 ટકા સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ છે. જ્યારે ચોથા સ્થાને 66.67 ટકાની જીતની ટકાવારી સાથે બાંગ્લાદેશ છે અને પાંચમા નંબરે 53.33 ટકા જીત ટકાવારી સાથે ભારત છે. ભારતની આ ટેસ્ટ મેચ પહેલા ટકાવારી 48.15 હતી.