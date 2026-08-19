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ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે શ્રીલંકાને ઘૂંટણિયે પાડ્યું, આ બોલર બન્યો મેચનો હીરો, સિરીઝમાં 1-0થી આગળ

ટીમ ઈન્ડિયાએ ભારતે ગોલ ટેસ્ટમાં શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવી દીધુ છે. પાંચમા દિવસે માનવ સુધારની ધમાકેદાર બોલિંગથી શ્રીલંકા ઘરઆંગણે ઘૂંટણિયે પડવા મજબૂર થયું. હવે બંને દેશ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં રમાશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:01 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે શ્રીલંકાને ઘૂંટણિયે પાડ્યું, આ બોલર બન્યો મેચનો હીરો, સિરીઝમાં 1-0થી આગળ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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