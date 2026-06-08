/અફઘાનિસ્તાનને હરાવી ભારતે રચ્યો ઈતિહાસ, ટેસ્ટમાં સૌથી મોટી જીતનો બનાવ્યો રેકોર્ડ

ન્યૂ ચંદીગઢઃ ભારતે અફઘાનિસ્તાનને એકમાત્ર ટેસ્ટમાં એક ઈનિંગ અને 300 રને કારમો પરાજય આપ્યો છે. આ ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ભારતની સૌથી મોટી જીત છે. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી પર્દાપણ કરનાર યુવા સ્પિનર માનવ સુથારે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતે પ્રથમ ઈનિંગમાં 564 રન બનાવી દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. જેના જવાબમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમ પ્રથમ ઈનિંગમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ જતાં ભારતે ફોલોઓન આપ્યું હતું. તો બીજી ઈનિંગમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમ માત્ર 112 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ છે.
ભારતના સ્પિનરો સામે અફઘાન બેટરો ફ્લોપ
ફોલોઓન બાદ બીજી ઈનિંગમાં ઉતરેલી અફઘાનિસ્તાન ટીમના એક બાદ એક બેટરો ભારતના સ્પિનરો સામે ટકી શક્યા નહીં. અફઘાનિસ્તાન તરફથી બીજી ઈનિંગમાં માત્ર ત્રણ બેટરો બે આંકડાના સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યા હતા. ભારત તરફથી બીજી ઈનિંગમાં વોશિંગટન સુંદરે 36 રન આપી 4, કુલદીપ યાદવે 30 રન આપી 3, માનવ સુથાર અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
Clinical from start to finish 👏
An unforgettable Test match in New Chandigarh ends with #TeamIndia securing their biggest ever win by an innings and 300 runs 🤍
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RfmeJWSyh2
— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 8 વિકેટ પર 564 રન બનાવી ઈનિંગ ડિકલેર કરી હતી. ભારત માટે કેપ્ટન શુભમન ગિલે સૌથી મોટી ઈનિંગ રમતા 15 ચોગ્ગા અને એક સિક્સની મદદથી 126 રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય કેએલ રાહુલે 11 ચોગ્ગાની મદદથી 100 રન બનાવ્યા હતા. સાઈ સુદર્શન અને પંતે 81-81 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. વોશિંગટન સુંદરે પણ અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા.
આ સિવાય યશસ્વી જયસવાલે 24, ધ્રુવ જુરેલે 19, માનવ સુથારે 28 રન અને સિરાજે 22 રન ફટકાર્યા હતા.
પ્રથમ ઈનિંગમાં યુવા સ્પિનર માનવ સુથારનો જલવો
ભારત માટે યુવા સ્પિનર માનવ સુથારે પોતાનું પર્દાપણ યાદગાર બનાવ્યું છે. માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામે પ્રથમ ઈનિંગમાં 6 વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે 22 ઓવરમાં 10 મેડન સાથે 33 રન આપી વિરોધી ટીમના 6 બેટરોને આઉટ કર્યાં હતા. આ સિવાય પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને ત્રણ અને કુલદીપ યાવદને એક વિકેટ મળી હતી.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતની સૌથી મોટી જીત
ઈનિંગ અને 300 રન, વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન 2026
ઈનિંગ અને 272 રન, વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, 2018
ઈનિંગ અને 262 રન, વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, 2018
ઈનિંગ અને 239 રન, વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, 2007
ઈનિંગ અને 239 રન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, 2017