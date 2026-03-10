ડેરિલ મિશેલને બોલ મારવા બદલ અર્શદીપ સિંહ સામે કાર્યવાહી; ICC એ સજા ફટકારી
T20 વિશ્વકપની ફાઈનલમાં અર્શદીપ સિંહે ન્યૂઝીલેન્ડના બેટર ડેરિલ મિચેલને બોલ માર્યો હતો. તેના કારણે આઈસીસીએ અર્શદીપ સામે કાર્યવાહી કરી છે.
- ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ વિરુદ્ધ આઈસીસીએ કરી કાર્યવાહી
- મેચ ફીના 15 ટકા રૂપિયા કપાશે અને 1 ડિમેરિટ પોઈન્ટ જોડાશે
- ફાઈનલમાં અર્શદીપે મિચેલને માર્યો હતો બોલ
નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ટીમના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડના બેટર ડેરિલ મિચેલને બોલ માર્યો હતો. ત્યારબાદ મિચેલ ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. અમ્પાયરે અર્શદીપને તે માટે સમજાવ્યો હતો. હવે આઈસીસીએ આ મામલે કાર્યવાહી કરી છે. અર્શદીપને આઈસીસી આચાર સંહિતાના લેવલ-1ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે.
અર્શદીપ સિંહને ફટકાર્યો દંડ
આઈસીસીએ અર્શદીપ સિંહ પર દંડ ફટકારતા તેની 15 ટકા મેચ ફી કાપી લીધી છે. આઈસીસીએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું- અર્શદીપને આઈસીસીના પ્લેયર્સ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે કોડ ઓફ કંડક્ટના આર્ટિકલ 2.9ને તોડવા માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન કોઈ પ્લેયર પર કે તેની પાસે ખોટી કે ખતરનાક બોલ કે ક્રિકેટનો કોઈ સામાન ફેંકવા સાથે જોડાયેલો છે.
એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ મળ્યો
અર્શદીપના નામે આ સાથે એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ જોડાયો છે.
છેલ્લા 24 મહિનામાં આ તેનો પ્રથમ ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે.
આ ડિમેરિટ પોઈન્ટ 24 મહિના સુધી સક્રિય રહેશે.
ડિમેરિટ પોઈન્ટની સંખ્યા ચાર પહોંચે તો ખેલાડી પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
અર્શદીપ સિંહે માફી માંગી લીધી
11મી ઓવરમાં ડેરિલ મિચેલે અર્શદીપ સિંહની ઓવરમાં બે સિક્સ ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તેણે એક શોટ સામેની તરફ રમ્યો. અર્શદીપે બોલ ઉઠાવી તેની તરફ થ્રો કરી દીધો હતો. તે વિકેટથી દૂર હતો અને મિચેલના પગ પર વાગ્યો હતો. ત્યારબાદ તે ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. અમ્પાયર અને સૂર્યકુમાર યાદવે મામલો શાંત કરાવ્યો હતો. ઓવર ખતમ થયા બાદ અર્શદીપ સિંહે મિચેલની માફી માંગી લીધી હતી. મેચ સમાપ્ત થયા બાદ પણ અર્શદીપે માફી માંગી અને આઈસીસીએ તેનો વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો.
