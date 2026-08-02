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CWG 2026: ભારતે એક જ દિવસમાં 16 મેડલ જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ, માત્ર બોક્સિંગમાં આવ્યા 7 ગોલ્ડ

Commonwealth Games 2026 India Medals: કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શનિવારનો દિવસ ભારત માટે ઐતિહાસિક રહ્યો, જ્યાં 8 ગોલ્ડ સહિત કુલ 16 મેડલ આવ્યા છે. જુઓ મેડલ જીતનાર દરેક ખેલાડીઓનું લિસ્ટ...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 02, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:26 AM IST
CWG 2026: ભારતે એક જ દિવસમાં 16 મેડલ જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ, માત્ર બોક્સિંગમાં આવ્યા 7 ગોલ્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ભારતે એક જ દિવસમાં 16 મેડલ જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ, માત્ર બોક્સિંગમાં આવ્યા 7 ગોલ્ડ
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