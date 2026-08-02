/CWG 2026: ભારતે એક જ દિવસમાં 16 મેડલ જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ, માત્ર બોક્સિંગમાં આવ્યા 7 ગોલ્ડ

ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (Commonwealth Games 2026) માં શનિવારે ભારતે 8 ગોલ્ડ સહિત કુલ 16 મેડલ જીત્યા છે. સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન બોક્સિંગમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં 7 બોક્સરોએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. CWG ના ઈતિહાસમાં બોક્સિંગમાં આ ભારતનું અત્યાર સુધીનું સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન છે. દિવસની શરૂઆત ગોલ્ડથી થઈ હતી. બોક્સિંગમાં પ્રીતી પવારે 54 કિલોગ્રામ વર્ગમાં દેશને ગોલ્ડ અપાવ્યો હતો.
શનિવારનો દિવસ ઐતિહાસિક રહ્યો, આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં એક દિવસમાં ભારતીયો દ્વારા સૌથી વધુ મેડલ જીતનાર દિવસ રહ્યો. 7 ગોલ્ડ બોક્સિંગમાં જીત્યા, જેમાં પાંચ મેડલ મહિલા બોક્સરોના ખાતામાં આવ્યા હતા. ગોલ્ડ જીતનાર પુરૂષ બોક્સરમાં સચિન સિવાચ અને અંકુશ પંઘાલ રહ્યાં. દિવસનો પ્રથમ ગોલ્ડ પ્રીતી પવારે અને છેલ્લો ગોલ્ડ અંકુશ પંઘાલે અપાવ્યો હતો. આ સિવાય સોનમ રાણાએ પેરા એથલેટિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ સ્પર્ધામાં શુભમણ જુયાલ બીજા સ્થાને રહ્યો, અને સિલ્વર મેડલ કબજે કર્યો હતો.
CWG 2026માં શનિવારે ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય
પ્રીતિ પવાર (બોક્સિંગ) - મહિલા 54 કિગ્રા વર્ગ
જૈસ્મીન લંબોરિયા (બોક્સિંગ) - મહિલા 57 કિગ્રા વર્ગ
સોમન રાણા (પેરા એથ્લેટિક્સ) - પુરુષોની શોટ પુટ F57
સાક્ષી ચૌધરી (બોક્સિંગ) - મહિલા 51 કિગ્રા વર્ગ
પ્રિયા ઘંઘાસ (બોક્સિંગ) - મહિલા 60 કિગ્રા વર્ગ
અરુંધતી ચૌધરી (બોક્સિંગ) - મહિલા 70 કિગ્રા વર્ગ
સચિન સિવાચ (બોક્સિંગ) - પુરુષોની 60 કિગ્રા વર્ગ
અંકુશ પંઘાલ (બોક્સિંગ) - પુરુષોની 80 કિગ્રા વર્ગ
શનિવારે સિલ્વર મેડલ જીતનારા ભારતીયો
પ્રવીણ ચિત્રવેલ (એથ્લેટિક્સ) - પુરુષોની ટ્રિપલ જમ્પ
જદુમણી સિંહ (બોક્સિંગ) - પુરુષોની 55 કિગ્રા વર્ગ
શુભમ જુયાલ (પેરા એથ્લેટિક્સ) - પુરુષોની શોટ પુટ F57
લોવલીના બોરગોહેન (બોક્સિંગ) - મહિલા 75 કિગ્રા શ્રેણી
નરેન્દ્ર બેરવાલ (બોક્સિંગ) - પુરુષોની 90+ કિગ્રા શ્રેણી
શનિવારે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતીય
સેલ્વા પ્રભુ (એથલેટિક્સ)- મેન્સ ત્રિપલ જંપ
ઉન્નતિ શર્મા (જૂડો)- વિમેન્સ 63 કિલોગ્રામ વર્ગ
ગુલવીર સિંહ (એથલેટિક્સ)- મેન્સ 5000m
મેડલ ટેલીમાં ચોથા સ્થાને પહોંચ્યું ભારત
શનિવારે સવારે ભારત મેડલ ટેલીમાં 10માં સ્થાને હતું. સતત ગોલ્ડ જીતી ભારતે મોટી છલાંગ લગાવી અને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ભારતના કુલ 39 મેડલ થઈ ગયા છે, જેમાં 13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ છે.