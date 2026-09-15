/ભારતે બીજી T20માં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટે હરાવી સિરીઝ પર કર્યો કબજો, સંજુ સેમસનની ધમાકેદાર ફિફ્ટી

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ભારતે 7 વિકેટે મેચ જીતી લીધી અને શ્રેણી પણ પોતાના નામે કરી લીધી. ભારત માટે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ બોલિંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે સંજુ સેમસને શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને બેટિંગની કમાન સંભાળી.
અફઘાનિસ્તાન માત્ર 159 રન જ બનાવી શક્યું
પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને 20 ઓવરમાં માત્ર 159 રન જ બનાવી શક્યું. ઓપનર ઈબ્રાહિમ ઝદરાને 33 બોલમાં 37 રનની સારી ઇનિંગ રમી અને ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. બીજી તરફ રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ ફરી એકવાર નિષ્ફળ રહ્યો; અર્શદીપ સિંહે તેને ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ કર્યો. આ તેની સતત બીજી 'ડક' હતી, કારણ કે તે પ્રથમ મેચમાં પણ રન બનાવી શક્યો નહોતો.
ત્યારબાદ, અફઘાનિસ્તાનનો અન્ય કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર ઇનિંગ રમી શક્યો નહીં. સેદિકુલ્લાહ અટલે 15 બોલમાં 12 રનની ધીમી ઇનિંગ રમી, જ્યારે ગુલબદિન નાઈબે 8 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા. દરવેશ રસૂલીએ 15 બોલમાં 26 રનનું યોગદાન આપ્યું.
ભારત માટે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી. તેણે 3 ઓવરમાં 24 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે પણ 2 વિકેટ મેળવી હતી. આ ઉપરાંત, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ અને રવિ બિશ્નોઈએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
સંજુ સેમસનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ
સંજુ સેમસન ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો હતો. તેણે 22 બોલમાં 57 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેમાં તેણે 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેના સિવાય અભિષેક શર્માએ પણ 19 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, ઈશાન કિશને અણનમ ઇનિંગ્સ રમતા 23 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત તિલક વર્માએ 14 બોલમાં 15 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી.