બે ગુજરાતી, એક 'બાપુ'…વાનખેડેમાં અંગ્રેજોની હારની આ રીતે લખાઈ હારની અસલી કહાની

India vs England Semifinal: મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સેમીફાઇનલમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને સાત રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. ભારતના 253 રનના જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે તોફાની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અક્ષર પટેલના બે શાનદાર કેચ અને જસપ્રીત બુમરાહની ડેથ ઓવર સ્પેલની જાદુગરીએ આખો મેચ પલટી નાખ્યો. 5 માર્ચ, 2026 ની એ રાત, મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ. T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ. મેદાન ભરેલું હતું, અને વાતાવરણ એવું લાગતું હતું કે ઇતિહાસ ફરીથી પોતાનું પુનરાવર્તન કરવાનો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:08 PM IST
  • વાનખેડેમાં રમાઈ T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ
  • ભારતે ઇંગ્લેન્ડને સાત રનથી હરાવી ફાઈનલમાં પહોંચી
  • બે ગુજરાતી, એક 'બાપુ' એ અંગ્રેજોને હંફાવ્યા
  • 'ડેથ ઓવર' સ્પેલ અને અદ્દભુત કેચથી ઈંગ્લેન્ડ ઘૂંટણિયે...
     

બે ગુજરાતી, એક 'બાપુ'…વાનખેડેમાં અંગ્રેજોની હારની આ રીતે લખાઈ હારની અસલી કહાની

India vs England Semifinal: 5 માર્ચ 2026ની એ રાત અને વાનખેડેનું સ્ટેડિયમ ખચાખચ ભરેલું હતું. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 253 રન નો વિશાળ સ્કોર ખડકી દીધો હતો. T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આજ સુધી કોઈ પણ ટીમે 200થી વધુ રનનો લક્ષ્યાંક સફળતાપૂર્વક ચેઝ કર્યો નથી, તેથી પલ્લું ભારત તરફ નમેલું દેખાતું હતું.

પરંતુ કહાની એટલી સીધી નહોતી...
આ સ્કોર બનાવવામાં અભિષેક શર્મા ફરી એકવાર ફેલ થયો હતો, ત્યારબાદ જ્યારે સંજુ સેમસન અને શિવમ દુબેએ અત્યંત પ્રભાવી બેટિંગ કરીને ટીમને મજબૂતી આપી હતી.

ઇંગ્લેન્ડની તોફાની શરૂઆત
વાનખેડેની પિચ સપાટ હતી અને તેના પર સ્વિંગ કે ટર્ન બહુ જોવા મળતો નહોતો. ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનો માટે કામ સરળ હતું - 'બોલ જુઓ અને ફટકારો'. ઇંગ્લેન્ડે આ જ અંદાજમાં શરૂઆત કરી અને જોતજોતામાં સ્કોરબોર્ડ પર 1 વિકેટે 37 રન નોંધાઈ ગયા.

જ્યારે 'બાપુ' એ મેચ ફેરવી નાખી, બોલ બુમરાહના હાથમાં સોંપાયો, અને બોલની નીચે 'બાપુ'
પાંચમી ઓવરમાં જસપ્રીત બુમરાહની ધીમી ગતિના બોલ પર હેરી બ્રુકે હવામાં શોટ રમ્યો. બોલ ઘણો ઊંચો હતો અને મેદાન પર કોઈ ખેલાડી તેની નીચે દેખાતો નહોતો. ત્યારે જ ડીપમાંથી દોડતા 'બાપુ' એટલે કે અક્ષર પટેલ આવ્યા. 

Out of words for that sensational catch by Axar Patel to end Harry Brook’s stay at the crease! 👏

Catch of the tournament? 🤔

ICC Men’s #T20WorldCup | Semi-final 2 | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/L2OuYBUDbL pic.twitter.com/qFwnou3pCo

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026

પાછળની તરફ દોડીને કેચ પકડવો એ ક્રિકેટનું સૌથી અઘરું કામ છે, પણ અક્ષરે અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું. બાદમાં અક્ષરે કહ્યું, "આ મારા કરિયરના શ્રેષ્ઠ કેચમાંથી એક હતો."

અક્ષરનો જાદુ અહીં જ અટક્યો નહીં. 13.6 ઓવરમાં જ્યારે વિલ જેક્સનો કેચ અઘરો હતો, ત્યારે અક્ષરે હવામાં ઉછળીને બોલ પકડ્યો અને સંતુલન ગુમાવતા પહેલા જ શિવમ દુબે તરફ થ્રો કર્યો. આ શાનદાર 'રિલે કેચ' જોઈને આખું સ્ટેડિયમ ઝૂમી ઉઠ્યું હતું.

હજુ અક્ષરનું કામ પુરું થયું નહોતું...
13.6 ઓવર... વિલ જેક્સે અર્શદીપ સિંહની ડિલિવરી એક્સ્ટ્રા કવર તરફ ઉંચી કરી. ડીપ કવર પરથી દોડતા અક્ષર પટેલ લગભગ સરકી ગયો. તેણે બોલ પકડ્યો, પછી, સંતુલન ગુમાવતા, તરત જ શિવમ દુબેને ફેંકી દીધો. એક શાનદાર રિલે કેચ લેવામાં આવ્યો. કુલ મળીને, સેમિફાઇનલમાં આવા બે કેચ લેવામાં આવ્યા, જેની અપેક્ષા રાખવી પણ મુશ્કેલ હતી.

બુમરાહનો 'ડેથ ઓવર' સ્પેલ
જ્યારે ઇંગ્લેન્ડને છેલ્લી 30 બોલમાં 69 રન જોઈતા હતા, ત્યારે સ્ટેડિયમમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. પણ ભારતને ભરોસો હતો જસપ્રીત બુમરાહ પર. બુમરાહે 16મી ઓવરમાં માત્ર 9 રન આપ્યા અને 18મી ઓવરમાં સતત ત્રણ યોર્કર ફેંકીને માત્ર 6 રન આપ્યા. આ સ્પેલને કારણે ઇંગ્લેન્ડ જીતથી દૂર ફેંકાઈ ગયું.

5 માર્ચની રાત્રે, બે ગુજરાતી ખેલાડીઓ, અક્ષર અને બુમરાહ, મેદાન પર જુગલબંધી ચાલી રહી હતી, તેમાંથી એક બોલ સાથે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો અને બીજો તેની ફિલ્ડિંગ સાથે.

ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડનો સૌથી તણાવપૂર્ણ ક્ષણ કઈ હતી?
ઈંગ્લેન્ડને જીતવા માટે 30 બોલમાં 69  રનની જરૂર હતી. મેદાન શાંત હતું. વાનખેડે ખાતેની શાંતિ હંમેશા ખાસ રહે છે; 50,000 લોકો વચ્ચે પણ, તેમના શ્વાસ રોકાયેલા હોય તેવું લાગતું હતું. પરંતુ બધાને એક જ નામ પર વિશ્વાસ હતો: જસપ્રીત બુમરાહ. બુમરાહએ 16મી ઓવરમાં 9 રન આપ્યા. પછી, તેણે 18મી ઓવરમાં માત્ર 6 રન આપ્યા. બુમરાહએ આ ઓવરમાં સતત ત્રણ યોર્કર ફેંક્યા. બે લો ફુલટોસ જેવા સટીક બોલ, જેણે બેટ્સમેન ફક્ત રોકી શક્યા.

Indeed, we are lucky to witness a once-in-a-generation cricketer! 🙌

ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/fzUXZvEIa4

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026

હવે સમીકરણ હતું, 12 બોલમાં 39 રન...
મેચ લગભગ પૂરી થઈ ગઈ હતી. ભારતનો વિજય અને બે ગુજરાતી હીરો. અંતે, ભારત 7 રનથી જીતી ગયું અને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પાર્થિવ પટેલે અક્ષર પટેલને તેના કેચ વિશે પૂછ્યું. અક્ષરે હસીને કહ્યું, "બ્રુકનો કેચ મારા શ્રેષ્ઠ કેચમાંથી એક હતો." તેણે બીજા કેચ વિશે વધુ કંઈ કહ્યું નહીં. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો: "અમે જીતી ગયા."

The catch may go down as Shivam Dube's but Bapu's brilliance made it all happen! 👏

ICC Men’s #T20WorldCup | Semi-final 2 | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/L2OuYBUDbL pic.twitter.com/jwwtzjMFxT

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026

પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરાયેલા સંજુ સેમસને પણ બુમરાહની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે જો તેમના હાથમાં હોત, તો તેઓ બુમરાહને POTM આપત. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વાનખેડે ખાતે 5 માર્ચની રાત્રિની કહાની પણ આવી જ હતી: બે ગુજરાતી ખેલાડીઓ, જેમાંથી એક 'બાપુ' હતો. અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ જે જીતની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ હતી પણ ઇતિહાસ બદલવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ભારત ફાઇનલમાં હતું.
 

