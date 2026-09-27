/IND vs WI First ODI Highlight: ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, કોહલી-ગીલના બેટિંગથી ધ્રુજ્યા બોલરો

IND vs WI First ODI Highlight: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં 8 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, ભારતે સિરીઝમાં 1-0 થી આગળ થઈ ગયું. આ મેચના ખરા હીરો કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને રન-મશીન વિરાટ કોહલી હતા, જેમણે પોતાની શાનદાર ઇનિંગ્સથી ટીમને સારો વિજય અપાવ્યો.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે નિર્ધારિત લક્ષ્યનો પીછો કરતા, વિરાટ કોહલી અને કેપ્ટન ગિલે સદી ફટકારી. ગિલ 110 રન બનાવીને આઉટ થયો. ગિલે તેની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ 88 બોલમાં અણનમ 139 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
આ સાથે, તેણે વનડેમાં 15,000 રન પૂરા કર્યા. ત્યારબાદ તેણે પોતાની કારકિર્દીની 55મી સદી પૂરી કરી. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઇનિંગ્સનું નેતૃત્વ કરવા આવેલા અનુભવી ઓપનર રોહિત શર્માએ ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. બંને બેટ્સમેનોએ આક્રમક બેટિંગ કરી, પ્રથમ વિકેટ માટે 74 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. જો કે, ભારતને રોહિત શર્માના રૂપમાં પહેલો ફટકો પડ્યો. રોહિતે સમજદારી અને આક્રમકતાનું શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 35 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 32 રન બનાવ્યા. બીજી તરફ, કેપ્ટન શુભમન ગિલે પોતાની શાનદાર બેટિંગ ચાલુ રાખી, એક છેડો પકડી રાખ્યો અને પોતાની સદી પૂરી કરી.
ગ્રીવ્સની સદી, કુલદીપે ચાર વિકેટ લીધી
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે સાત વિકેટે 295 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે સારી શરૂઆત કરી હતી. જોન કેમ્પબેલ અને જસ્ટિન ગ્રીવ્સે પ્રથમ વિકેટ માટે 135 રન ઉમેર્યા. ચાઇનામેન કુલદીપ યાદવે કેમ્પબેલને આઉટ કરીને આ ભાગીદારીનો અંત લાવ્યો. કેમ્પબેલે 60 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 62 રનનું યોગદાન આપ્યું. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ કિસી કાર્ટીને (13 રન) આઉટ કરીને ભારતને બીજી સફળતા અપાવી.
ત્યારબાદ કુલદીપ યાદવે કેપ્ટન શાઈ હોપ (12 રન)ને આઉટ કર્યો. કુલદીપ ત્યાં અટક્યો નહીં. તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ઇનિંગ્સની 36મી ઓવરમાં બે બોલ પર જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને જ્વેલ એન્ડ્રુ (0 રન)ને પણ આઉટ કર્યા. ગ્રીવ્સે 108 બોલનો સામનો કર્યો અને 12 ચોગ્ગા સહિત 101 રન બનાવ્યા. આ ગ્રીવ્સની ODI કારકિર્દીમાં પહેલી સદી હતી.
કુલદીપ યાદવના પરાજયને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સ્કોર 198/5 સુધી પહોંચી ગયો હતો. ત્યાંથી, આમિર જાંગુએ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને સારા સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યો. જાંગુએ 43 બોલમાં અણનમ 58 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રોસ્ટન ચેઝ (24 રન) અને મેથ્યુ ફોર્ડ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ એક વિકેટ લીધી.
મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નમન ધીર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, ગુર્નુર બ્રાર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને કુલદીપ યાદવ.
મેચ માટે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
જોન કેમ્પબેલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, કેસી કાર્ટી, શાઈ હોપ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), આમિર જાંગુ, જ્વેલ એન્ડ્રુ, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યુ ફોર્ડ, ગુડાકેશ મોતી, અલ્ઝારી જોસેફ અને જેડેન સીલ્સ.
ભારતની ટીમઃ રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવીન્દ્ર જાડેજા, આકિબ નબી, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ બ્રધર, ધ્રુવ બ્રધર, ગુરમાન અને નરવીર.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ: જ્હોન કેમ્પબેલ, શાઈ હોપ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), કીસી કાર્ટી, શેરફેન રધરફોર્ડ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, અમીર જાંગૂ, મેથ્યુ ફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, ગુડાકેશ મોટી, અલઝારી જોસેફ, જયડન સીલ્સ, શમર જોસેફ, પોલ એન્ડ્રુ અને જ્વેલ લોજ.