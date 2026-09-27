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IND vs WI First ODI Highlight: ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, કોહલી-ગીલના બેટિંગથી ધ્રુજ્યા બોલરો

IND vs WI First ODI Highlight: તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે રમાયેલી પહેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ટીમને એકતરફી જીત અપાવી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 27, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:56 PM IST
IND vs WI First ODI Highlight: ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, કોહલી-ગીલના બેટિંગથી ધ્રુજ્યા બોલરો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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