ટીમ ઈન્ડિયાની પાકિસ્તાન-કેનેડાથી પણ ખરાબ હાલત... T20 World Cup નું ચોંકાવનારૂ સત્ય
T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા હવે સુપર-8નો રોમાંચ જોવા મળશે. આ મહત્વની મેચો પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની એક નબળાઈ સામે આવી છે, જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ નબળાઈ મોટી મેચોમાં ભારતને ભારે પડી શકે છે.
T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી શાનદાર રહ્યું છે. ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં તમામ 4 મેચ જીતી સુપર-8મા જગ્યા બનાવી છે. પરંતુ હવે કોમ્પિટિશન વધુ મુશ્કેલ થવાની છે. સુપર-8મા ટીમ ઈન્ડિયાનો સામનો આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જેવી ટીમો સાથે થવાનો છે. પરંતુ આ મેચ પહેલા ભારતીય ટીમની એક નબળાઈ સામે આવી છે, જેનાથી દરેકની ચિંતા વધી ગઈ છે. આ નબળાઈ મોટી મેચોમાં ભારતને ભારે પડી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની આટલી મોટી નબળાઈ
હકીકતમાં ટી20 વિશ્વકપ 2026 વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાની ફીલ્ડિંગને લઈને મોટો સવાલ ઉભો થઈ ગયો છે. ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે કુલ 9 કેચ ડ્રોપ કર્યાં છે, જે 20 ટીમોમાં બીજા સૌથી વધુ છે. આયર્લેન્ડે સૌથી વધુ 10 કેચ છોડ્યા છે. એટલે કે આયર્લેન્ડને છોડી દરેક એક ટીમની ફીલ્ડિંગ ટીમ ઈન્ડિયા કરતા સારી રહી છે. આ આંકડો ચોંકાવનારો છે કારણ કે ભારતની ગણના મજબૂત ટીમમાં થાય છે અને ટીમની પાસે ઘણા સારા ફીલ્ડર છે. પરંતુ ફીલ્ડિંગમાં આ નબળાઈ ચિંતાનો વિષય બની છે.
ભારતની કેચિંગ ટકાવારી 70થી નીચે છે અને દરેક મેચમાં ઓછામાં ઓછા 2-3 કેચ ડ્રોપ થયા છે. સુપર 8 અને સેમીફાઈનલ જેવા મોટા મુકાબલામાં કેચ છોડવા ભારે પડી શકે છે. નેધરલેન્ડ સામે પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ કેચ છોડ્યા હતા, જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને રિંકુ સિંહ વચ્ચે ટકરાવ પણ થયો, પરંતુ કોઈને ઈજા પહોંચી નહીં. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ મેચમાં પણ કુલદીપ યાદવ અને ઈશાન કિશન જેવા ખેલાડીઓએ કેચ છોડ્યા હતા. બીજીતરફ પાકિસ્તાન અને કેનેડા જેવી ટીમોની ફીલ્ડિંગ પણ પરફેક્ટ નથી રહી, પરંતુ તે આ લિસ્ટમાં ભારતના મુકાબલે સારૂ પ્રદર્શન કરવામાં સફળ રહ્યાં છે, જે ચોંકાવનારૂ છે.
ફીલ્ડિંગ ડ્રિલ્સ પર આપવું પડશે ધ્યાન
ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ એક ચેતવણી છે. ફીલ્ડિંગ ડ્રિલ્સ પર વધુ ફોકસ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે સુપર 8મા સાઉથ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જેવી ટીમો સામે નાની-નાની ભૂલ મેચનું પરિણામ બદલી શકે છે. ભારતની બેટિંગ અને બોલિંગ તો શાનદાર રહી છે, પરંતુ ફીલ્ડિંગમાં સુધાર જરૂરી છે.
