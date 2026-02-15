Prev
Ind Vs Pak: એકતરફી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું, સુપર 8 માટે કર્યું ક્વોલિફાય

Breaking News: કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે પાકિસ્તાને ભારતે ધુળ ચટાવી છે. T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા હતા. ઈશાન કિશનએ સૌથી વધુ 77 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં પાકિસ્તાની ટીમ 114 રને ઓલ આઉટ થઈ ગઈ હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:34 PM IST

Ind Vs Pak: રવિવારે T20 વર્લ્ડ કપના 27મા મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું. કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી એકતરફી મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા. જવાબમાં પાકિસ્તાને નિયમિત અંતરાલમાં વિકેટ ગુમાવી દીધી અને 18 ઓવરમાં બધી વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ માત્ર 114 રન જ બનાવી શક્યું. ભારત તરફથી જસપ્રીત હાર્દિક-વરુણ, બુમરાહ અને અક્ષર પટેલે 2-2 વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે ભારત સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે.

ભારતે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું

રવિવારે T20 વર્લ્ડ કપની 27મી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું. 176 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા પાકિસ્તાન 18 ઓવરમાં ફક્ત 114 રન જ બનાવી શક્યું.

સલમાન ચાર બોલમાં માત્ર ચાર રન બનાવી શક્યો

રવિવારે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમાઈ રહી છે. 176 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા પાકિસ્તાનને પહેલી ઓવરમાં જ ઝટકો લાગ્યો. ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાન હાર્દિક પંડ્યા દ્વારા કોઈ રન ન બનાવીને આઉટ થયો. જસપ્રીત બુમરાહે બીજી ઓવરમાં સૈમ અયુબને LBW આઉટ કર્યો, બે બોલમાં છ રન બનાવ્યા. બુમરાહે તે જ ઓવરમાં કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને પણ આઉટ કર્યો. સલમાન ચાર બોલમાં માત્ર ચાર રન બનાવી શક્યો. 

બાબર પાંચ રન બનાવી શક્યો

બાબર આઝમ સાત બોલમાં માત્ર પાંચ રન બનાવી શક્યો, અક્ષર પટેલ દ્વારા આઉટ થયો. ઉસ્માન ખાન 34 બોલમાં 44 રન બનાવીને અક્ષર પટેલ દ્વારા આઉટ થયો. મોહમ્મદ નવાઝ કુલદીપ યાદવે આઉટ થયો. શાદાબ ખાન તિલક વર્માના હાથે કેચ થયો.

ભારતે 175 રન બનાવ્યા હતા

કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે પાકિસ્તાન સામે T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી ઈશાન કિશન સૌથી વધુ 77 રન બનાવ્યા હતા.

ભારતીય ટીમને પહેલા જ ઓવરમાં મોટો ઝટકો

પહેલા બેટિંગ કરતી ભારતીય ટીમને પહેલા જ ઓવરમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો. ઓપનર અભિષેક શર્માને કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ આઉટ કર્યો. પાવરપ્લેમાં ભારતે એક વિકેટ ગુમાવીને 52 રન બનાવ્યા. ઇશાન કિશને 27 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી. ઇશાન કિશને 40 બોલમાં 77 રનની ઇનિંગ રમી.

સૂર્યકુમારના 29 બોલમાં 32 રન

તેણે 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. ઉસ્માન તારિકને 11મી ઓવરમાં બોલિંગ કરવાની તક આપવામાં આવી અને તેણે પોતાની પહેલી ઓવરમાં 6 રન આપ્યા. તિલક વર્મા 24 બોલમાં ફક્ત 25 રન જ બનાવી શક્યો. હાર્દિક પંડ્યા પહેલા જ બોલ પર મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ કરતા કેચ આઉટ થયો. સૂર્યકુમાર યાદવે 29 બોલમાં 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. શિવમ દુબે 17 બોલમાં 27 રનના સ્કોર પર રન આઉટ થયો. અક્ષર પટેલ પહેલા જ બોલ પર કેચ આઉટ થયો. પાકિસ્તાન તરફથી સૈમ અયુબે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ઉસ્માન, શાહીન અને સલમાને એક-એક વિકેટ લીધી.

કુલદીપ યાદવને મળી તક

પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ કહ્યું છે કે પાકિસ્તાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, જ્યારે ભારતીય ટીમે બે ફેરફાર કર્યા છે. સંજુ સેમસનની જગ્યાએ અભિષેક શર્માને તક મળી છે, જ્યારે અર્શદીપની જગ્યાએ કુલદીપ યાદવ રમી રહ્યો છે. પેટના ચેપને કારણે અભિષેક નામિબિયા સામેની છેલ્લી મેચમાં રમી શક્યો ન હતો.
 

