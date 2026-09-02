/ICCની મોટી જાહેરાત, ભારતમાં રમાશે પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, શ્રીલંકા પાસેથી છીનવાઈ યજમાની

ICC Women's Champions Trophy 2027 : ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અંગે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ICCએ ભારતને 2027ની પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે યજમાની અધિકારો આપ્યા છે. આ સાથે ટુર્નામેન્ટની તારીખો અને સ્થળોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રતિષ્ઠિત છ ટીમોની ટુર્નામેન્ટ 14 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારતમાં રમાશે. ICC અનુસાર, બધી મેચો મુંબઈમાં ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) અને વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. ભારત સહિત વિશ્વભરની છ ટોચની ટીમો ટાઇટલ માટે સ્પર્ધા કરશે.
પહેલા શ્રીલંકામાં યોજાવાની હતી આ ટુર્નામેન્ટ
ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2027 પહેલા શ્રીલંકામાં યોજાવાની હતી. જોકે, ICCની વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન નક્કી કરાયેલા સુધારા અંગે ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાઓને કારણે આ ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં ખસેડવામાં આવી હતી. ICCએ બાંગ્લાદેશ, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાને સંભવિત યજમાન તરીકે માન્યું. ત્યારબાદ ભારતની પસંદગી કરવામાં આવી અને ICC બોર્ડે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ણયને મંજૂરી આપી.
ICC ચેરમેન જય શાહે આને મહિલા ક્રિકેટ માટે એક નવા રોમાંચક યુગની શરૂઆત ગણાવી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ટુર્નામેન્ટમાં વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમો ભવ્ય મંચ પર સ્પર્ધા કરશે અને અન્ય ટીમોને તેમના રેન્કિંગમાં સુધારો કરવા માટે નવી પ્રેરણા પૂરી પાડશે.
A new chapter in women's cricket is waiting to be written 🤩
The dates and venues for the inaugural Women's Champions Trophy in 2027 are locked in 🔒https://t.co/QrY2iyDwyU
— ICC (@ICC) September 2, 2026
આ ટીમો લેશે ભાગ
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને શ્રીલંકા ભાગ લેશે. બધી મેચ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. છ ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, ત્યારબાદ ટોચની બે ટીમો 28 ફેબ્રુઆરીએ ફાઇનલમાં પહોંચશે. ભારત મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડમાં આયોજિત મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળી શકે છે.