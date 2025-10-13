Prev
330 રન બનાવવા છતાં ભારત કેમ હારી ગયું ? કેપ્ટને જણાવ્યો મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ

India Women vs Australia Women : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની 13મી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 331 રનના વિશાળ ટાર્ગેટનો સરળતાથી પીછો કર્યો. આ મહિલા ODમાં સૌથી મોટો રન ચેઝ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:59 AM IST

India Women vs Australia Women : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થયેલી કારમી હાર ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ગુસ્સે થઈ હતી અને તેણે મેચ પછી ટીમની ભૂલો વિશે વાત કરી હતી. આ ઉપરાંત હરમનપ્રીતે મેચના ટર્નિંગ પોઈન્ટ વિશે પણ વાત કરી હતી.

36 રનમાં છ વિકેટ પડી

હરમનપ્રીતે અંતિમ ઓવરોમાં નિરાશાજનક બેટિંગને હારનું કારણ ગણાવ્યું, 40 ઓવર પછી 4 વિકેટે 294 રનથી રમી રહેલા ભારતે 350 રનનો સ્કોર પાર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ છેલ્લી સાત ઓવરમાં ફક્ત 36 રનમાં છેલ્લી છ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઓસ્ટ્રેલિયાની એનાબેલ સધરલેન્ડે ભારતીય નીચલા ક્રમને પરાજિત કર્યો અને તેની કારકિર્દીમાં પહેલી વાર પાંચ વિકેટ લીધી.

"અમે 30-40 રન ઓછા બનાવ્યા હતા"

મેચ પછી હરમનપ્રીતે કહ્યું, "જે રીતે અમે શરૂઆત કરી હતી, અમે 30-40 વધુ રન ઉમેરી શક્યા હોત. અમે છેલ્લી છ ઓવરમાં રન ગુમાવ્યા અને તે અમને મોંઘા પડ્યા." તેણીએ કહ્યું કે તે બેટિંગ કરવા માટે સારી વિકેટ હતી, પરંતુ છેલ્લી છ ઓવરમાં સારી બેટિંગ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવું મોંઘુ સાબિત થયું. "ઓપનિંગ બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને તેમના કારણે જ અમે 300 રન બનાવી શક્યા."

મંધાના અને પ્રતિકાએ કમાલ કર્યો

ઓપનર્સ સ્મૃતિ મંધાના (80) અને પ્રતિકા રાવલ (75)એ પહેલી વિકેટ માટે 155 રનની ભાગીદારી સાથે ભારત માટે માહોલ સેટ કર્યો. તેણીએ સ્વીકાર્યું કે છેલ્લી ત્રણ મેચમાં મધ્ય ઓવરમાં તેમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું હતું. હરમનપ્રીતે કહ્યું, "આજે પહેલી 40 ઓવર સારી હતી. આપણે કેવી રીતે પાછા ફરીએ છીએ તે મહત્વપૂર્ણ છે, આ વસ્તુઓ થાય છે."

પાંચ બોલરોની વ્યૂહરચના પર ચર્ચા થશે

ભારતની બેટિંગ મજબૂત કરવા માટે પાંચ બોલરો સાથે જવાની રણનીતિ ફરી એકવાર ઉલટી સાબિત થઈ. ટીમ ગુરુવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 251 રનનો બચાવ કરવામાં પણ નિષ્ફળ ગઈ. હરમનપ્રીતે કહ્યું કે ટીમ બેસીને તેની વ્યૂહરચના પર ચર્ચા કરશે. આ સંયોજનથી અમને સફળતા મળી છે. બે ખરાબ રમતથી કોઈ મોટો ફરક નહીં પડે, ઓસ્ટ્રેલિયા આગામી ગુરુવારે બાંગ્લાદેશનો સામનો કરશે. ભારત રવિવારે ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરવા માટે ઇન્દોર જશે.

ind vs aus womenHarmanpreet KaurAlyssa HealyIndia Women vs Australia Women

